Príncipe Andrés enfrentará demanda por abuso sexual

El príncipe Andrés enfrentará una demanda de abuso sexual, luego de que un juez en Nueva York rechazara desestimar la denuncia de Virginia Giuffre, quien acusó al monarca británico de violarla cuando ella tenía 17 años de edad y haber sido víctima de trata por Jeffrey Epstein.

El juez Lewis Kaplan, del distrito de Manhattan, indicó que es prematuro poner en duda la demanda de Virginia Giuffre sobre el caso de abuso sexual, por lo que se deberá llevar a cabo un juicio.

La decisión del juez permitirá que el caso de Giuffre contra el príncipe Andrés siga su curso, por lo que el juicio podría comenzar a finales de este año.

Sin embargo, el príncipe Andrés niega las acusaciones de abuso sexual cometidas hace más de dos décadas en la casa londinense de la exasociada de Epstein, Ghislaine Maxwell, y de que abusó de ella en otras dos propiedades del financiero.

Incluso, la defensa del príncipe Andrés argumentó que Giuffre firmó en 2009 un acuerdo con Epstein para no perseguir en justicia ni a él ni "a otros acusados potenciales".

¿Cuál es la relación del príncipe Andrés con Epstein?

Los vínculos del hijo de la reina Isabel II con el financiero Epstein dañaron su reputación y le hicieron perder muchas funciones reales, por lo que desde entonces permanece alejado de la vida pública.

El príncipe Andrés no podrá considerar un futuro en la familia real británica hasta que se resuelvan las acusaciones en su contra sobre su relación con Epstein y Ghislaine Maxwell.

Se sabe que el príncipe Andrés y Jeffrey Epstein eran amigos desde hace varios años, sin embargo, aún no se determina si el hijo de la reina participó en las orgías que el financiero organizó y en las que participaron mujeres menores de edad.

Tras las acusaciones de abuso sexual, el príncipe Andrés se comprometió a colaborar con la justicia, pero hasta el momento no lo ha hecho.