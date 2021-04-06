Procesan a joven por contagiar a 19 personas de Covid-19

Un tribunal de Argentina confirmó el proceso y embargo por 50 millones de pesos a un joven que asistió a una fiesta de 15 años, pese a que tenía que permanecer en cuarentena por Covid-19 después de regresar de un viaje de Estados Unidos en marzo del año pasado.

La Cámara Federal de Casación dejó firme ayer el proceso y embargo contra Eric Torales, de 26 años de edad y superpropagador, que al parecer contagió a 19 personas de coronavirus, una de ellas su abuelo, quien poco después murió.

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El máximo tribunal penal federal del país rechazó dos recursos de queja de la defensa de Torales, quien será enjuiciado por “propagación culposa de una enfermedad peligrosa y contagiosa” agravada por “haber resultado en enfermedad y muerte”.

“Teniendo en cuenta que se encuentra debidamente verificado que el imputado violó el aislamiento obligatorio que debía cumplir en virtud de lo dispuesto por el DNU 260/2020, considero que también deberá responder por el delito de violación de medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una pandemia”, concluyó el fiscal Santiago Marquevich en el requerimiento de elevación a juicio.

Torales viajó a Estados Unidos el 25 de febrero de 2020 y regresó el 13 de marzo, cuando se le informó que debía aislarse por volver de un país que, en ese momento, era considerado “zona afectada por el coronavirus”.

El imputado fue al cumpleaños y, dos días después, concurrió con síntomas a una clínica del barrio porteño de Belgrano, donde se confirmó el positivo a Covid-19.

¿Cuántas personas han muerto por Covid-19 en Argentina?

El Ministerio de Salud de Argentina informó que hasta el lunes 5 de marzo se registraron 272 muertes, la cifra de decesos más alta registrada desde el 5 de febrero de 2021, y 13 mil 667 nuevos contagios de coronavirus. Buenos Aires registró su pico más alto al llegar a 2 mil 428 casos.

El total de infectados de Covid-19 desde que comenzó la pandemia asciende a 2 millones 407 mil 159 y las muertes ascienden a 56 mil 471.

