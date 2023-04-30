Sigue prófugo Francisco Oropesa, acusado de matar a cinco hondureños en Texas

Más de 200 agentes de la ley en Texas continuaron con la búsqueda de Francisco Oropesa, prófugo desde el viernes 28 de abril. El hombre es acusado de matar a cinco hondureños, incluido un niño de 8 años, que eran sus vecinos en Cleveland, Texas.

El tiroteo sucedió la noche del viernes 28 de abril, cuando Oropesa, de 38 años, disparó un rifle estilo AR-15 contra sus vecinos hondureños, luego de que le pidieran parar porque el estruendo mantenía despierto a un bebé.

"En este momento, no tenemos pistas", dijo el domingo a los periodistas el agente especial a cargo del FBI en Houston, James Smith.

El alguacil del condado de San Jacinto, Greg Capers, dijo que más de 200 agentes del orden iban de puerta en puerta buscando a Oropesa o alguna pista sobre cómo encontrarlo. Las autoridades ofrecen una recompensa de $80,000 dólares por información que conduzca a la detención del prófugo.

Con el objetivo de encontrar pistas para determinar el paradero de Oropesa, agentes de la policía local, estatal y del FBI también registraron la propiedad del sospechoso. “Lo estamos rastreando con perros y hombres a caballo y drones en el aire. La policía encontró un teléfono celular abandonado y algo de ropa desechada en el área de búsqueda", dijo Capers.

El nombre de Oropesa se deletreaba "Oropeza" en las primeras comunicaciones de la policía, pero se cambió "para reflejar mejor su identidad en los sistemas de aplicación de la ley", dijo el FBI el domingo. No se dieron más detalles.

Hay más de 250 agentes que buscan al mexicano Francisco Oropesa, señalado de haber matado a cinco hondureños en Cleveland, #Texas. Ya se ofrece una recompensa por su captura. pic.twitter.com/xt8LUAbNW3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 30, 2023

¿Cómo sucedió el tiroteo que mató a cinco hondureños en Texas?

El alguacil del condado de San Jacinto, Texas, Greg Capers dijo el sábado 29 de abril que el sospechoso salió de su casa el viernes por la noche y comenzó a disparar rondas en su patio, momento en el que algunas de las víctimas salieron para pedirle que se detuviera.

Luego, ambas partes regresaron a sus casas. Oropesa "llenó su arma y caminó por la entrada de su casa" hacia la calle y luego "entró en la casa de los vecinos hondureños y comenzó a disparar", dijo Capers.

Los funcionarios fueron alertados del tiroteo mediante una llamada desde la casa en Cleveland, a 72 kilómetros al norte de Houston, a las 11:31 de lanoche del viernes.

Capers había dicho que la mayoría de las víctimas habían recibido disparos en la cabeza, "casi estilo de una ejecución". La policía confirmó su nacionalidad.

La policía había sido llamada a la casa del ahora prófugo Oropesa en un par de ocasiones anteriores por quejas sobre el ruido de los disparos en su jardín, dijo Capers.

Las víctimas fueron identificadas como Sonia Argentina Guzmán, de 25 años; Diana Velázquez Alvarado, 21; Julisa Molina Rivera, 31; José Jonathan Casarez, 18; y Daniel Enrique Laso, de 8.

