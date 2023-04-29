Hombre mata a tiros a 5 hondureños en Texas, entre ellos un niño

Un hombre mata a balazos a cinco personas de origen hondureño y huye; también se informó que entre las víctimas se encuentra un niño de ocho años. De acuerdo con lo reportado, la balacera se dio luego de que sus vecinos pidieron al hombre que dejara de disparar su arma de fuego, en Cleveland, Texas.

De acuerdo con lo informado, el hombre disparó con un arma de tipo AR-15 en su jardín delantero en Cleveland, así lo indicó el sábado el alguacil del condado de San Jacinto, Greg Capers. El sospechoso abandonó el lugar antes de que llegara la policía y se cree que dejó el condado.

Los investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de San Jacinto informaron a través de su página de Facebook que un juez ha emitido una orden de detención contra el sospechoso y le ha impuesto una fianza de 5 millones de dólares.

Sospechoso sería de origen mexicano

Las autoridades acusan a Francisco Oropeza, de 38 años, al parecer de origen mexicano, por cinco cargos de asesinato. La búsqueda continua este sábado, así lo dijo Capers. "Está prófugo en el bosque nacional Sam Houston, en el condado de San Jacinto. Lo estamos rastreando con perros y hombres a caballo y drones en el aire", afirmó.

Las autoridades recibieron una llamada sobre una situación de acoso en Cleveland sobre las 23:31 hora local, pero al llegar encontraron a varias víctimas que habían recibido disparos, también comentó. Había un total de diez personas en la casa cuando el presunto homicida entró y disparó. Solo hubo cinco sobrevivientes. Según la policía, todas las víctimas eran hondureñas, sin que se revelaran los nombres, según informó la cadena ABC.

Se conoce que momentos antes de la matanza, el sospechoso salió de su casa la noche del viernes y comenzó a hacer disparos al aire en su patio, fue entonces que algunas de las víctimas salieron a confrontarlo, dijo el alguacil del condado. "Un hombre se acercó a la valla y dijo 'oye, estamos intentando mantener al bebé dormido aquí'", relató.

Canciller de Honduras exige que se aplique todo el peso de la ley

El secretario de Relaciones Exteriores envió sus condolencias a sus compatriotas y exigió que se aplique todo el peso de la ley contra quien o quienes resulten responsables. "Nuestras condolencias a los familiares de las víctimas de este terrible crimen en San Jacinto, Texas. En el que han muerto 5 personas supuestamente de nacionalidad hondureña. Se ha instruido a nuestro consulado contactar con las autoridades y dar seguimiento cercano al caso", escribió en su cuenta de Twitter.

1/2 Nuestras condolencias a los familiares de las víctimas de este terrible crimen en San Jacinto, Texas. En el que han muerto 5 personas supuestamente de nacionalidad hondureña. Se ha instruido a nuestro consulado contactar con las autoridades y dar seguimiento cercano al caso. https://t.co/pFZ5z8zYp8 — Enrique Reina (@EnriqueReinaHN) April 29, 2023

Con información de Reuters.

