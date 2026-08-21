Programas del Bienestar: ¿Quiénes recibirán el pago de 24 mil pesos en septiembre de 2026?

¿Estás en el programa? Los beneficiarios de Producción para el Bienestar deberán estar atentos en septiembre de 2026, ya que será el mes donde llegue el último pago del año.

Este apoyo económico anual puede ir desde los 7 mil 300 hasta los 24 mil pesos , dependiendo del cultivo, la superficie registrada y los requisitos previamente establecidos.

¿Quiénes recibirán el pago de Producción para el Bienestar en septiembre 2026?

A diferencia de otros programas del Bienestar, en este los pagos se distribuyen durante distintos meses del año o puede ser en una sola exhibición.

El apoyo es entregado directamente a las personas derechohabientes mediante las tarjetas del Banco del Bienestar, sin que tengan que realizar trámites adicionales, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos.

De acuerdo con el calendario de pagos de Producción para el Bienestar 2026, el último depósito está programado para el 7 de septiembre.

En esta etapa serán atendidos principalmente productores que tengan los siguientes cultivos y productos:



Café

Cacao

Miel de abeja

Nopal

Frijol Nayarit

Cebada

Arvejón

Avena

¿Cuánto dinero depositará Producción para el Bienestar en 2026?

El monto no es igual para todos los beneficiarios. Para este año, el apoyo anual parte de 7 mil 300 pesos y puede alcanzar hasta 24 mil pesos, según los cultivos y las hectáreas trabajadas:



7 mil 300 pesos: cultivos prioritarios de temporal de hasta 3 hectáreas.

8 mil pesos: cultivos prioritarios de temporal de más de 3 y hasta 4 hectáreas.

10 mil pesos: cultivos prioritarios de temporal de más de 4 y hasta 8 hectáreas.

7 mil 300 pesos: cultivos prioritarios de riego de hasta 5 hectáreas.

7 mil 300 pesos: productores de café, cacao, caña de azúcar y nopal, así como apicultores con hasta 100 colmenas, dentro de los límites establecidos.

Hasta 1,200 pesos por hectárea: para cultivos prioritarios de temporal con más de 8 y hasta 20 hectáreas.

👨‍🌾 ¡Aquí está el calendario de pagos de #ProducciónParaElBienestar!



El próximo 30 de abril recibirán su depósito anual las y los productores de maíz, milpa y sorgo. 🌽



Consulta todos los detalles aquí: https://t.co/wfDgY1jeje pic.twitter.com/EJdgvbbXSf — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) April 23, 2026

¿Cuáles son los requisitos para recibir el apoyo en 2026?

Es importante que los beneficiarios cuenten con una superficie de hasta 20 hectáreas en tierras de temporal o hasta 5 hectáreas en terrenos de riego. En el caso de los apicultores, pueden participar quienes tengan hasta 100 colmenas.

Además, deben presentar documentación como identificación oficial vigente y CURP, así como acreditar la posesión legal del predio y mantenerlo en producción.

Otro requisito importante es no estar inscrito en Sembrando Vida, de acuerdo con las condiciones señaladas para el programa.

Calendario de pagos de Producción para el Bienestar

La dispersión se basó en los tipos de cultivos y su temporada:

