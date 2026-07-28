Pensión IMSS e ISSSTE: Estas son las fechas oficiales del pago de agosto 2026

¡Atención pensionados! Si eres beneficiario y recibes tu Pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, las fechas de pago para este agosto 2026 ya están disponibles.

¿Cuándo van a recibir su dinero y cuáles son las fechas de los próximos pagos?

Pago de la Pensión del IMSS en agosto

Según las fechas de pago del IMSS, todos se deben realizar a inicios del mes correspondiente al pago. En este caso, el mes de agosto inicia el día sábado, por lo que el Instituto recorrerá su fecha al día lunes 3 de agosto.

El IMSS tiene establecido que si el mes incia en fin de semana o es día inhábil, la fecha para repartir el dinero se debe de mover.

¿Cuándo pagan la pensión del ISSSTE este agosto?

A diferencia de las fechas de pago que maneja el IMSS, el ISSSTE deposita sus pensiones el último día hábil del mes anterior al correspondiente al pago, es decir, este mes de agosto se pagaría en los últimos días del mes de julio.

El dinero correspondiente a agosto 2026 de la pensión ISSSTE se depositaría el día jueves 30 de julio.

Por ahora, se mantiene la programación habitual.

¿Cuándo son los próximos pagos de la Pensión del IMSS?

Si tienes la duda de cuándo será el próximo pago, después del mes de agosto, estas serían las fechas estimadas:



Septiembre: Martes 1 de septiembre de 2026 Octubre: Jueves 1 de octubre de 2026 Noviembre: Lunes 2 de noviembre de 2026

Si es que hay algún cambio, el IMSS lo anunciaría en sus canales oficiales.

¿Cuándo son los últimos pagos de la Pensión del ISSSTE?

Si eres beneficiario de la Pensión del ISSSTE, las siguientes fechas programadas para los siguientes meses corresponden a:



Pago de septiembre: Viernes 28 de agosto de 2026

Viernes 28 de agosto de 2026 Pago de octubre: Miércoles 30 de septiembre de 2026

Miércoles 30 de septiembre de 2026 Pago de noviembre: Jueves 29 de octubre de 2026

Al igual que los pensionados del IMSS, si es que hay algún cambio, el ISSSTE lo estaría anunciando formalmente en sus canales de comunicación.