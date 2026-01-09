Noche fría y con lluvias se espera al norte del país; así el clima en México

¿Cómo será el clima el viernes 9 de enero? Para esta noche y la madrugada del viernes, el frente frío número 27 se extenderá sobre el norte de México, además, se esperan lluvias, chubascos y un marcado descenso de temperatura en varias regiones, con ambiente frío a muy frío y heladas al amanecer.

Además, se prevé la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas del norte de Sonora y Chihuahua, así como precipitaciones aisladas en otros estados del territorio nacional.

¿En qué estados va a llover el viernes 9 de enero?

El ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe propiciará lluvias y chubascos en estados del occidente, sur, oriente y sureste de México.



Intervalos de chubascos : Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo.

: Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Conoce las #CondicionesMeteorológicasAdversas que ocasionará el #FrenteFrío Núm. 27 en su desplazamiento por los estados del norte del país y la vertiente del #GolfoDeMéxico, durante este fin de semana y a principios de la siguiente. Ve los detalles ⬇️ pic.twitter.com/wJiu5KVpnS — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 8, 2026

¿Cuál será el clima en México?

Qué no se les olvide el suéter o la chamarra, porque las temperaturas estarán por debajo de los 5 grados, y las más altas llegarán a los 40 grados.



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

: Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C : Sinaloa, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Sinaloa, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas : zonas serranas de Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas : zonas serranas de Baja California y Sonora.

: zonas serranas de Baja California y Sonora. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas : zonas serranas de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

: zonas serranas de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México y Morelos.

En nuestro #VideoPronóstico te informamos las condiciones #Meteorológicas que se prevén para la noche de hoy y el día de mañana en territorio nacional. ¡Que pasen excelente noche! pic.twitter.com/D2yM6sMii0 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 9, 2026

Se congela la CDMX y el Edomex

¡Qué cierren la nevera! Se espera un cielo parcialmente nublado, un ambiente frío a fresco por la mañana y con posibles heladas en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde ambiente templado a cálido, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de -1 a 1 °C y una máxima de 20 a 22 °C