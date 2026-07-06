Lluvias extremas y granizadas alertan a más de 15 estados de México; pronóstico del clima

¡Aguas! El pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que las lluvias torrenciales continuarán afectando a gran parte de México durante este lunes 6 de julio.

Esto se debe a la presencia de canales de baja presión, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera y el ingreso constante de humedad del océano Pacífico y el golfo de México.

Por ende, se esperan descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento en más de 15 estados del país, por lo que podría aumentar el riesgo de inundaciones y deslaves.

Pronóstico del clima en México: ¿Qué estados tendrán lluvias intensas este 6 de julio?

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias más fuertes se concentrarán en el occidente y sur del territorio nacional.



Lluvias muy fuertes (75 a 150 mm): Nayarit (sur), Jalisco (norte, oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste y suroeste), Oaxaca (este y noreste) y Chiapas (sur y suroeste).

Nayarit (sur), Jalisco (norte, oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste y suroeste), Oaxaca (este y noreste) y Chiapas (sur y suroeste). Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm) : Sinaloa (sur), Durango (sur), Veracruz (centro y sur), Tabasco (sur y este), Campeche (norte y centro) y Yucatán (oeste).

: Sinaloa (sur), Durango (sur), Veracruz (centro y sur), Tabasco (sur y este), Campeche (norte y centro) y Yucatán (oeste). Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm) : Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Coahuila (sureste), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (norte), Zacatecas (noreste, sur y suroeste), Guanajuato (suroeste y sur), Querétaro (sur), Estado de México (norte y oeste), Ciudad de México, Guerrero (norte, oeste y sureste) y Quintana Roo (oeste y sur).

: Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Coahuila (sureste), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (norte), Zacatecas (noreste, sur y suroeste), Guanajuato (suroeste y sur), Querétaro (sur), Estado de México (norte y oeste), Ciudad de México, Guerrero (norte, oeste y sureste) y Quintana Roo (oeste y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Aguascalientes, Tamaulipas, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Morelos.

Aguascalientes, Tamaulipas, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Morelos. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur.

A esto se suma que el SMN mantiene bajo vigilancia la aproximación de una nueva onda tropical hacia las costas de Quintana Roo.

Si quieres consultar los fenómenos #Meteorológicos que se encuentran actualmente en #México y los efectos que generarán eta noch y mañana en #México ingresa a https://t.co/R8Yan9wj3l pic.twitter.com/HGqpSZnPOp — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 6, 2026

Temperaturas en México: ¿Hará calor este lunes 6 de julio?

¿Hará calor en México? Aunque se prevén lluvias en diversas partes del país, las temperaturas altas podrían afectar en estos estados:



Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (sur).

Baja California (noreste) y Sonora (sur). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste y oeste), Nuevo León (este) y amaulipas (oeste).

: Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste y oeste), Nuevo León (este) y amaulipas (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (sur), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

El comportamiento de las altas #Temperaturas que se registran en #México puedes monitorearlo en nuestros mapas de temperatura máxima disponibles en https://t.co/w7KUYjKyok pic.twitter.com/dgrKQcheCb — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 5, 2026

Clima en CDMX y Edomex lunes 6 de julio

¿A salir con impermeable? Por la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado a medio nublado, especialmente en zonas altas de la capital.

Durante la tarde se pronostica, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en la CDMX, así como en el Estado de México (norte y oeste), descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, se espera una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

