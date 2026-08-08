¿Más horas de diluvio para la CDMX? Alertan por lluvias torrenciales y tormentas en gran parte de México

Las lluvias que provocaron inundaciones, desbordamientos y severas afectaciones durante este viernes en distintas regiones del país todavía no terminan. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el pronóstico del clima sábado 8 de agosto continuará el temporal en gran parte de México , con tormentas, posible caída de granizo y precipitaciones de fuertes a intensas en varias entidades.

El pronóstico del tiempo indica que el diluvio seguirá principalmente en el occidente, centro, sur y noroeste del territorio nacional, donde las lluvias podrían generar nuevos encharcamientos, inundaciones, incremento en ríos y arroyos , además de complicaciones en la movilidad.

Tras la jornada de lluvias de este viernes, que dejó severas afectaciones en la Ciudad de México y otros estados, las autoridades mantienen vigilancia del clima sobre la evolución del temporal.

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Estos estados esperan las lluvias más fuertes este sábado

El temporal seguirá afectando gran parte del país este sábado 8 de agosto, aunque no todas las entidades enfrentarán el mismo nivel de riesgo; de acuerdo con el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional, estas serán las zonas con las precipitaciones más intensas:



Lluvias intensas (75 a 150 mm): Sinaloa y Nayarit.

(75 a 150 mm): Sinaloa y Nayarit. Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Estado de México , Veracruz y Oaxaca.

(50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, , Veracruz y Oaxaca. Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Ciudad de México , Guerrero, Puebla, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Tabasco, Chiapas y Yucatán.

(25 a 50 mm): , Guerrero, Puebla, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Tabasco, Chiapas y Yucatán. Chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Aguascalientes, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Morelos, Campeche y Quintana Roo.

¿Seguirán las lluvias extremas en CDMX y Edomex para este sábado?

Después del caos registrado este viernes, el Valle de México mantendrá condiciones para nuevas lluvia, pues el pronóstico prevé precipitaciones fuertes en la Ciudad de México y muy fuertes en el Estado de México, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, por lo que podrían repetirse encharcamientos, inundaciones y afectaciones viales.

En la capital se esperan temperaturas de entre 24 y 26 grados, mientras que en Toluca oscilarán entre 20 y 22 grados.

¿Por qué seguirá lloviendo tanto en México?

El SMN explicó que el temporal continuará por la interacción de varios sistemas atmosféricos, entre ellos el monzón mexicano, canales de baja presión, una circulación ciclónica en niveles altos y la onda tropical número 25, condiciones que favorecerán la formación de tormentas en gran parte del país durante las próximas horas