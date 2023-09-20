VIDEOS: Albergues para inmigrantes en Nueva York detonan protestas de habitantes

Diversos habitantes de Staten Island, en Nueva York, Estados Unidos, realizaron una manifestación en contra de la llegada de inmigrantes a un albergue de la comunidad y algunos de los inconformes fueron arrestados por la policía.

Durante la noche de ayer 19 de septiembre de 2023, un autobús llegó a la zona de Midland Beach para trasladar a diversas personas extranjeras, las cuales serían resguardadas en un antiguo albergue para adultos mayores en Island Shores Beach.

Manifestantes en Staten Island, Nueva York, se manifiestan contra la llegada de migrantes que buscan asilo.|Reuters.

Sin embargo, diversos residentes sacaron carteles y expresaron su descontento ante la llegada de las personas inmigrantes e incluso bloquearon el paso del autobús.

10 manifestantes quedaron bajo arresto, de los cuales nueve recibieron citatorios por alterar el orden y fueron liberados. Mientras que una persona de 48 años enfrentará cargos por agresión, después de que un policía resultara lesionado por intentar arrestarlo. El agente sufrió una lesión en la rodilla.

🇺🇸 | LO ÚLTIMO: Estalla el caos en Nueva York luego que un grupo de ciudadanos de Staten Island intentaron impedir que un autobús bajara Inmigrantes en un asilo de ancianos.pic.twitter.com/7l2wNsL5f0 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 20, 2023

¿Por qué se manifiestan contra los migrantes en Nueva York?

Desde semanas anteriores, diversos residentes han manifestado su descontento con esta situación, ya que incluso han colocado mantas con la frase “De ninguna maldita manera”, en referencia la rechazo de recibir más migrantes en los albergues.

En las manifestaciones contra migrantes en Staten Island, los inconformes usan mantas para rechazar que les brinden albergue.|Reuters.

Otras personas colocan avisos y carpas en los cuales expresan su preocupación “por nuestros niños”.

“Vivo a 45 metros de este edificio y sí, estoy preocupado. Tengo una hija, tenemos personas en nuestra comunidad que tienen niños quienes caminan una cuadra para tomar el autobús aquí. No sabemos quiénes son (los migrantes)”, aseveró Sal Monforte, residente de la zona, a la cadena CBS News.

Midland Beach Nursing home Staten Island NY.

A bus full of migrants arrive and the bus was blocked off by residents in the area

🎥 by @aligmayo_ pic.twitter.com/pF11ubhmZs — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) September 20, 2023

A finales de agosto pasado, la alcaldía de Nueva York comenzó a brindar albergues a los migrantes que buscan asilo. Para ello, uso diversos lugares como edificios de escuelas y antiguos asilos.

Por ejemplo, el gobierno local utilizó el antiguo edificio de la Academia de Saint John Villa, una anterior escuela católica, para recibir a 300 personas migrantes. Sin embargo, los alrededores de dichos sitios también son escenario de protestas de los residentes locales.