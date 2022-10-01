Continúan protestas en Cuba por apagones causados por huracán Ian

Después de una noche de protestas en La Habana por los continuos apagones originadas por el huracán Ian, las autoridades de Cuba continúan reestableciendo la electricidad.

Estas son las manifestaciones individuales más grandes desde los disturbios generalizados antigubernamentales de julio de 2021.

Al menos una de las protestas en el barrio occidental de Playa se incrementó a varios cientos de personas que coreaban "enciendan las luces", así como consignas antigubernamentales que criticaban al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

En un momento, el grupo comenzó a corear "libertad", mientras los manifestantes caminaban por un barrio densamente poblado sin electricidad desde el martes último.

Informes en las redes sociales mostraron también protestas más pequeñas en otros sitios de La Habana el viernes en la noche. Las protestas, que permanecieron en gran parte pacíficas, parecían confinarse a aquellos lugares donde aún no se había restablecido la electricidad luego del paso del huracán Ian.

La mayoría de los habaneros, con el suministro eléctrico restablecido, no protestaban el viernes en la noche.

"Menos mal que paso a paso se va normalizando la situación eléctrica aquí", dijo Jorge Mario González, de 57 años, y empleado estatal de un correo postal. Él dijo que la luz volvió el viernes a su casa. "El gobierno está haciendo un gran esfuerzo, pero no puede satisfacer a todos. Son muchos los problemas que tenemos".

El huracán Ian azotó fuertemente el oeste de Cuba a principios de esta semana y cortó la electricidad a 11 millones de cubanos.

Autoridades dijeron el viernes al mediodía que la electricidad había sido restaurada en más del 60% de los clientes en La Habana, una ciudad de más de 2 millones de habitantes, pero los que aún no tenían luz estaban ansiosos.

"Es como estar en el infierno", dijo Carlos Felipe García, quien sudaba profusamente y marchó sin camisa. "Es por eso que estamos fuera en la calle y seguiremos saliendo".

A medida que la protesta en Playa ganaba fuerza, fue recibida por varios camiones de las fuerzas de seguridad con boinas negras, que bloquearon el bulevar principal, impidiendo que los cubanos avanzaran, según un testigo de Reuters.

Más tarde, sin embargo, un grupo igualmente numeroso de cientos de simpatizantes del Gobierno cantaba "Yo soy Fidel", en referencia al fallecido el exlíder cubano Fidel Castro, que siguió a los manifestantes en una calle adyacente.

Los hombres, muchos de ellos vestidos con pantalones vaqueros y camisetas, estaban armados con palos, bates de béisbol y otros objetos.

No se observaron enfrentamientos ni detenciones.

La policia del régimen cubano está retrocediendo ante el avance del pueblo al grito de libertad. Esto está ocurriendo en estos momentos en La Habana, tras el segundo día de protestas. No los dejemos solos, todos por una Cuba libre. pic.twitter.com/HFgGYBOJbK — Agustín Antonetti (@agusantonetti) October 1, 2022

Falla el Internet

Las comunicaciones por Internet en La Habana parecieron colapsar nuevamente por segunda noche consecutiva el viernes cuando estallaron las protestas, lo que imposibilitó las llamadas móviles y la mensajería hasta alrededor de las 4 AM del sábado.

"Internet se ha vuelto a cortar en Cuba, aproximadamente el mismo tiempo que ayer", dijo Alp Toker, director de la firma global de monitoreo NetBlocks. "Los tiempos proporcionan otra indicación de que los cortes se implementan como medida para suprimir la cobertura de las protestas".

El gobierno de Cuba no respondió a una solicitud de comentarios sobre la situación.

Mientras los manifestantes marchaban en Playa, repentinamente volvió la electricidad en algunas viviendas y bloques de apartamentos.

"Cuando la gente protesta, sí, encienden las luces", dijo el habanero Andrés Mora, señalando una manzana recién iluminada.

"Pero la comida de nuestros hijos ya se pudrió y no tienen que comer", añadió.

Los apagones prolongados en Cuba son particularmente molestos para muchos residentes porque el obtener bienes básicos, incluidos alimentos, combustible y medicamentos, a menudo, significa horas de espera en filas bajo el sol del Caribe.