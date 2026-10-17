Más de mil 200 personas fueron detenidas en toda Francia tras las protestas contra el aumento del costo de la vida, que se extendieron y desenvocaron en desmanes en establecimientos de ciudades como París o Lyon.

Integrantes del movimiento de los «chalecos amarillos» se unieron a estudiantes de secundaria, activistas climáticos, sindicalistas y agricultores en diversas protestas.

De acuerdo con información de la Policía, en las movilicaciones de Lyon y Nantes participaron 20 mil personas y en Rennes al menos unas 10 mil.

Según la policía, la participación fue de unas 20 mil personas tanto en Lyon como en Nantes, y de 10 mil en Rennes.

¿Qué es el movimiento de los “chalecos amarillos”?

Este movimiento surgió en Francia en 2018 como protesta contra los impuestos a los combustibles y el costo de la vida.

Este sábado, integrantes se congregaron en varios puntos de toda Francia, sumando al menos 90 manifestaciones.

Repelen agresiones en manifestaciones de París

En París, la policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua en los alrededores de la plaza de la República, donde un vehículo fue incendiado, luego de registrarse enfrentamientos.

En Lyon, sujetos enmascarados rompieron los escaparates de la oficina de turismo en la plaza Bellecour, donde se registraron saqueos y un incendio. Previamente, los manifestantes lanzaron fuegos artificiales contra la policía, que respondió con gases lacrimógenos.

En Marsella, un grupo de personas irrumpió brevemente en el ayuntamiento, donde dañaron televisores y derribaron un busto de Marianne. No se reportaron heridos. El alcalde, Benoît Payan, condenó el incidente y señaló que los daños fueron relativamente limitados.

Las autoridades desplegaron dos unidades adicionales de la policía antidisturbios en Marsella. Asimismo, una comisaría de la policía municipal fue objeto de ataques: se rompieron ventanas y se arrojaron dispositivos de humo en su interior, según informó la prefectura.

En Niza, la prefectura indicó que grupos de personas enmascaradas atacaron comercios y a la policía cerca de la avenida Jean Médecin y la estación de tren.

¿Por qué protestan en Francia?

Esta jornada de movilizaciones a nivel nacional se produce tras semanas de protestas estudiantiles que exigen un mayor financiamiento para la educación y mejores condiciones de estudio, además de críticas a la intervención policial durante las protestas.

Además, se prohibieron las manifestaciones en las inmediaciones de lugares clave de París, como el Palacio del Elíseo, la oficina del primer ministro y los Campos Elíseos.

El viernes, el presidente Emmanuel Macron hizo un llamamiento a la calma y al respeto hacia las personas y los bienes durante las manifestaciones.