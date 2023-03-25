Nuevas protestas en Francia; manifestantes se oponen a creación de depósito de agua para riego agrícola.

La policía en el oeste de Francia se enfrentó con los manifestantes este sábado 25 de marzo, que se oponían a la creación de un gran depósito de agua para el riego agrícola.

Miles de manifestantes convergieron en el sitio del embalse planificado en el distrito rural de Sainte-Soline, donde una protesta similar en octubre pasado resultó en heridos.

Los opositores marcharon el sábado desafiando la prohibición de reuniones en el distrito de Sainte-Soline.

Emmanuelle Dubee, la prefecto de la región circundante, dijo que se esperaban alrededor de mil personas radicales entre los manifestantes que se pensaba que sumaban al menos 6 mil.

La policía disparó gases lacrimógenos para repeler a algunos manifestantes que arrojaron fuegos artificiales y otros proyectiles mientras cruzaban los campos para acercarse al área de construcción cercada. Al menos dos vehículos policiales se incendiaron, según mostraron imágenes de televisión.

Manifestantes:

“El agua es un bien común. No para su monopolización”.

I don’t understand what’s “social” about these “protests” in #france.



People with luxury problems spitting on their democratic freedoms.



Brain dead. pic.twitter.com/YZY6CLVDco — Sören Herbst 🇪🇺🇺🇦 (@soeren_herbst) March 25, 2023

Manifestantes se enfrentan a la policía mientras otros protestan contra reforma a ley de pensiones en Francia

El gobierno había desplegado más de 3 mil policías para la manifestación, dijo el ministro del Interior, Gerald Darmanin.

Las protestas por el proyecto de riego se produce después de semanas de manifestaciones en Francia contra una reforma a la ley de pensiones que se han vuelto violentas desde que el gobierno impulsó la legislación sin una votación parlamentaria final.

La peor sequía registrada en Francia el verano pasado agudizó el debate sobre los recursos hídricos en el sector agrícola más grande de la Unión Europea.

Los partidarios dicen que los embalses artificiales son una forma de usar el agua de manera eficiente cuando se necesita, mientras que los críticos argumentan que son demasiado grandes y favorecen a las grandes granjas.

Nuevas protestas en Francia; manifestantes se oponen a creación de depósito de agua para riego agrícola. REUTERS/Yves Herman|YVES HERMAN/REUTERS

En Francia manifestantes llevan 10 días de protestas contra la reforma a ley de pensiones

El presidente Emmanuel Macron está bajo presión para encontrar una salida a una crisis que ha visto una de las peores violencias callejeras de Francia en años por un proyecto reforma a la ley de pensiones que ha aprobado en el parlamento sin votación.

En París y en muchas ciudades del país, los equipos de limpieza revisaron vidrios rotos, botes de basura carbonizados y paradas de autobús con vidrios rotos, luego de violentos enfrentamientos nocturnos entre anarquistas vestidos de negro y la policía.

Unos 441 policías resultaron heridos y 475 personas fueron detenidas. Docenas de manifestantes también resultaron heridos, incluida una mujer que perdió un pulgar en la ciudad normanda de Rouen.