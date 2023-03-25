Biden y Trudeau anuncian acuerdo para detener la migración ilegal

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden y su homólogo de Canadá, Justin Trudeau anunciaron un acuerdo para frenar la migración ilegal entre ambos países que ha aumentado en los últimos meses.

El mandatario canadiense indicó que a partir de la medianoche de este jueves entrará en vigor el acuerdo, por lo que los policías y agentes fronterizos de Canadá devolverán a Estados Unidos a todos los que crucen de manera irregular la frontera.

"Nuestros dos países creen en la migración segura, justa y ordenada, la protección a los refugiados y la seguridad fronteriza. Es por eso que ahora aplicaremos el acuerdo de Tercer País Seguro a los solicitantes de asilo que cruzan entre los puntos de entrada oficiales", señaló Justin Trudeau.

Tune in as the First Lady and I attend a Gala Dinner hosted by Prime Minister Justin Trudeau and Mrs. Sophie Grégoire Trudeau of Canada. https://t.co/pCMyEy6MBu — President Biden (@POTUS) March 24, 2023

Ambos mandatarios anunciaron que trabajarán en estrecha coordinación para implementar este nuevo acuerdo. El convenio entre Biden y Trudeau podría poner fin a un proceso que ha permitido a miles de migrantes que cruzan a pie la frontera entre ambas naciones en busca de asilo político.

Asimismo anunciaron que dará la bienvenida a 15 mil migrantes adicionales con carácter humanitario desde el Hemisferio Occidental durante el transcurso del año.

Biden y Trudeau se unirán contra “regímenes terroristas”

Joe Biden y Justin Trudeau presentaron el viernes un frente unido frente los regímenes autoritarios en la visita del primero a la capital canadiense, días después de que los líderes de China y Rusia celebraran una cumbre en Moscú.

Las imágenes mostraban a Biden y Trudeau codo con codo en Ottawa anunciando acuerdos, entre otros, sobre semiconductores y migración, y representaron un contrapunto a la escena vivida en Moscú días atrás entre el presidente chino, Xi Jinping, y el ruso, Vladimir Putin.

Biden anunció 50 millones de dólares para incentivar a las empresas estadounidenses y canadienses a invertir en semiconductores de embalaje y dijo que Canadá aportaría hasta 250 millones de dólares canadienses (182 millones de dólares estadounidenses) para proyectos de semiconductores a corto plazo, según un comunicado conjunto.