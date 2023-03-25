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Biden y Trudeau anuncian acuerdo para detener la migración ilegal

Biden y Justin Trudeau tuvieron un encuentro en Ottawa, capital de Canadá, donde anunciaron un acuerdo para la migración y contra regimes autoritarios.

Reunión de Biden y Trudeau
|Reuters

Escrito por: Jesica Constantino Aguilar

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden y su homólogo de Canadá, Justin Trudeau anunciaron un acuerdo para frenar la migración ilegal entre ambos países que ha aumentado en los últimos meses.

El mandatario canadiense indicó que a partir de la medianoche de este jueves entrará en vigor el acuerdo, por lo que los policías y agentes fronterizos de Canadá devolverán a Estados Unidos a todos los que crucen de manera irregular la frontera.

"Nuestros dos países creen en la migración segura, justa y ordenada, la protección a los refugiados y la seguridad fronteriza. Es por eso que ahora aplicaremos el acuerdo de Tercer País Seguro a los solicitantes de asilo que cruzan entre los puntos de entrada oficiales", señaló Justin Trudeau.

Ambos mandatarios anunciaron que trabajarán en estrecha coordinación para implementar este nuevo acuerdo. El convenio entre Biden y Trudeau podría poner fin a un proceso que ha permitido a miles de migrantes que cruzan a pie la frontera entre ambas naciones en busca de asilo político.

Asimismo anunciaron que dará la bienvenida a 15 mil migrantes adicionales con carácter humanitario desde el Hemisferio Occidental durante el transcurso del año.

Biden y Trudeau se unirán contra “regímenes terroristas”

Joe Biden y Justin Trudeau presentaron el viernes un frente unido frente los regímenes autoritarios en la visita del primero a la capital canadiense, días después de que los líderes de China y Rusia celebraran una cumbre en Moscú.

Las imágenes mostraban a Biden y Trudeau codo con codo en Ottawa anunciando acuerdos, entre otros, sobre semiconductores y migración, y representaron un contrapunto a la escena vivida en Moscú días atrás entre el presidente chino, Xi Jinping, y el ruso, Vladimir Putin.

Biden anunció 50 millones de dólares para incentivar a las empresas estadounidenses y canadienses a invertir en semiconductores de embalaje y dijo que Canadá aportaría hasta 250 millones de dólares canadienses (182 millones de dólares estadounidenses) para proyectos de semiconductores a corto plazo, según un comunicado conjunto.