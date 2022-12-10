Protestas en Perú crecen; mientras presidenta presenta nuevo gabinete

Luego de la destitución de Pedro Castillo como presidente de Perú, las protestas en el país Sudamericano continúan creciendo mientras Dina Boluarte se prepara para presentar a su gabinete de ministros.

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, las protestas en Perú han causado el bloqueo al interior de un tramo de la principal carretera de la costa peruana, a 300 kilómetros al sur de Lima, lo que ha impedido el tráfico a decenas de vehículos.

Las protestas se mantiene a tan solo 300 kilómetros de Lima porque en ese lugar se encuentre recluido Pedro Castillo al enfrentar una investigación fiscal por presunta "rebelión y conspiración".

A causa de los bloqueos, algunas agencias de transporte informaron que restringieron sus servicios para proteger a los pasajeros.

¿Qué demandan las protestas en Perú?

Las protestas en Perú exigen un adelanto de las elecciones que están previstas para 2026.

Al ser cuestionada la recién juramentada Dina Boluarte, sobre adelantar las elecciones en ese país, quien es la primera presidenta en la historia de Perú, respondió que "más adelante" se analizaría la posibilidad.

"Yo sé que hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso democráticamente es respetable. Creo que la asunción de la Presidencia en esta oportunidad es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país", dijo la presidenta del país Sudamericano, al apuntar que el reto más importante al que se enfrenta es calmar la turbulencia política que envuelve al país.

Dina Boluarte: primera presidenta en la historia de Perú|Sebastian Castaneda/Reuters

En las protestas, los simpatizantes del expresidente Pedro Castillo, destituido de su mando al ser declarado por "incapacidad moral", los manifestantes exigen el cierre del Congreso y la liberación del mandatario, sin embargo, la policía de ese país ha dispersado los contingentes con gases lacrimógenos.

Las manifestaciones se han mantenido desde hace tres días en las afueras de una prisión policial en un distrito limeño donde se encuentra detenido Pedro Castillo, para reclamar la liberación del exmandatario.