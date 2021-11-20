Protestan en Polonia para apoyar a los migrantes en la frontera

Los grupos de derechos humanos en Polonia continuaron sus críticas al gobierno nacionalista del país por su trato a los migrantes apostados entre la frontera con Bielorrusia y que buscan llegar a la Unión Europea.

El sábado 20 de noviembre organizaron una marcha por el centro de Varsovia a la que asistieron personas de todo el país.

Además, otra protesta simultánea sucedió en la ciudad de Hajnowka, cerca de la frontera con Bielorrusia.

Cientos de polacos participaron en las dos protestas separadas con el fin de expresar su apoyo a los migrantes además de exigir ayuda para ellos.

"No solo como padre, bueno, especialmente como padre, siento terrible por los padres que ven a sus hijos siendo tratados de esa manera", dijo la guía de viajes Dorota Szelezinska, quien participó en la protesta.

“A child’s place is not in the woods!”



Concerned mothers from around Poland came to Hajnowka (near Belarus border) today to protest the treatment of migrants pic.twitter.com/G3CClcSWol — Amien Essif ☕️📓 (@AmienEssif) November 20, 2021

Migrantes en condiciones deplorables

Los migrantes en la frontera polaca no tienen ninguna clase de asistencia médica o de alimentos. Además los refugios son precarios para las condiciones climáticas que enfrentan, y que empeorarán conforme llegue el invierno.

"Ninguna persona decente debería aceptar lo que está pasando en la frontera. Puede que no queramos dejar entrar a migrantes, pero no podemos permitir que mueran en esta frontera y esta es mi objeción a lo que está sucediendo ", dijo Katarzyna, otra persona que participó en la protesta.

Se cree que alrededor de 10 migrantes murieron en bosques a lo largo de la frontera con el gélido invierno, según las autoridades locales, y muchos más han sufrido lesiones o han sufrido sin comida ni agua durante días.

Polonia ha impuesto un estado de emergencia cerca de la frontera y no permite que periodistas u ONG operen en la zona.

Dice que sus servicios uniformados brindan atención adecuada a los migrantes que llegan a Polonia cuando es necesario.

A pesar de la caída en el número de intentos de cruzar la frontera, los funcionarios polacos dijeron que esperaban más tensiones.