Provincia de Pakistán suspende temporalmente la película de Barbie por “contenido cuestionable”

Las autoridades de la provincia de Punjab, ubicada al este de Pakistán, suspendieron temporalmente la proyección de la película de Barbie al calificar el contenido de la cinta como "contenido cuestionable".

El estreno de la película de Barbie en la provincia de Punjab se encontraba programado para el pasado 21 de julio; sin embargo, la cinta fue enviada para su revisión a un comité de la junta de censura, que será quien determine si es necesario censurar algunos fragmentos antes de permitir su exhibición nuevamente.

Hasta el momento, las autoridades de Pakistán no han dado a conocer cuáles son los aspectos específicos de la película que se consideran censurables, por lo que la ciudadanía del país de Asia tendrá que esperar la determinación de la junta de censura provinciales antes de saber si podrá o no visualizar el filme en cines.

La película de Barbie se estrenó oficialmente en todo el mundo, logrando recabar a días de su estreno cerca de 150 millones, lo que significaría que en tan solo 4 días de ver la luz en la pantalla grande, esta ya reunió el costro de producción.

¿Qué otras películas han sido vetadas en Pakistán?

En 2022, Pakistán se vio envuelto en una disputa similar, esta vez con la cinta Joyland, que relata la historia de un joven, proveniente de una familia tradicional islámica, quien se une en secreto a una compañía teatral de danza erótica. La situación lo rebasa cuando se enamora de una bailarina trans, provocando una revolución en la familia.

La cinta fue prohibida por el gobierno del país de Asia al considerar que era “repugnante a las normas de decencia y moralidad”.

Película de Barbie ha sido censurada en diferentes países

Desde su llegada a la pantalla grande, la película de Barbie ha sido víctima de la censura en diferentes países, pues no solo la provincia de Pakistán suspendió la proyección de la cinta, otras naciones también se han pronunciado en contra del contenido.

Tal es el caso de Vietnam, en donde las autoridades prohibieron la cinta por una escena en la que aparece el mapa del Mar de China Meridional con una línea punteada en forma de U.

Según explicaron las autoridades del país en Asia, el estreno de la película se encontraba programado para el pasado viernes 21 de julio; sin embargo, finalmente se decidió que no sería así debido a que “contiene una imagen ofensiva”.

Otro de los países que también determinó no prohibir, pero sí censurar la proyección de Barbie, fue Filipinas, en donde las autoridades obligaron a desenfocar el mapa sobre el Mar de China Meridional para así permitir su proyección.

La casa productora de la cinta se pronunció al respecto ambas polémicas y señaló que restó importancia debido a que “el mapa en el mundo de Barbie es un dibujo infantil con ceras”.