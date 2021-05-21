Hallan restos de 24 personas asesinadas por el Psicópata de Chalchuapa

En México se han registrado en la última semana los casos de dos presuntos asesinos seriales; sin embargo, en El Salvador también han reportado el caso del “psicópata de Chalchuapa”, quien es señalado por el asesesinato de al menos 24 personas.

La Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal encontraron los restos de 24 personas en la casa del expolicía Hugo Ernesto Osorio Chávez en el municipio de Chalchuapa, más de 73 kilómetros al oeste de San Salvador, donde a principios de mayo se registró el asesinato de cuatro personas, cuya investigación llevó a descubrir la fosa clandestina.

Sin embargo, el “psicópata de Chalchuapa”, como fue llamado por el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, no trabajaba sólo, ya que 11 personas ya han sido vinculadas a los crímenes que se cometían en la casa del expolicía.

De acuerdo con medios locales, Osorio Chávez declaró extrajudicialmente que en su casa se podrían encontrar más de 40 restos de personas asesinadas.

Israel Ticas, uno de los forenses más reconocidos en el país y que trabaja para la Fiscalía, ha señalado en diferentes ocasiones que si una persona pasa más de ocho días desaparecida existe una alta probabilidad de que haya sido asesinada y enterrada en un cementerio clandestino.

Ticas declaró que tiene 33 años de ser forense y “nunca había visto una escena así” y aseguró que la mayoría de los cadáveres son de mujeres y no sólo de desaparecidas de Chalchuapa sino de otros departamentos de El Salvador.

“Los más que había visto son seis cuerpos, pero no tantas señoritas, tantas jovencitas. Fueron violadas, fueron … qué puedo decir, por los indicios que observamos ahí es una casa donde se dio muchas cosas negativas, muchas cosas de un psicópata”

Este video asusta y duele de inicio a fin. Unos 25 cuerpos, en su mayoría de mujeres y jóvenes. No permitamos naturalizar estos crueles niveles de violencia. No pasemos por alto estos hechos. Exijamos a las autoridades prevención, protección y justicia 💔. pic.twitter.com/TO2fX9DTdz — Karla Castillo (@karlacastillobr) May 18, 2021

El "psicópata de Chalchuapa" cumplió una sentencia por violación

El ministro de Seguridad y Justicia dijo que después de que el “psicópata de Chalchuapa” pagó una condena por estupro o violación contra un menor en 2010 y a partir de 2011, cuando también es expulsado de la policía, comienza a sostener relaciones sexuales con mujeres y también las mataba.

Hasta antes de esa fecha, él no había mostrado conducta de asesino, declaró Villatoro, quien reveló que no operaba solo.

“Él empieza a matar a sus víctimas y ese círculo de amigos, de personas, de repente tenían otro caso o alguien a quien querían asesinar por algún tipo de problema y naturalmente iban a dónde él”, reveló el ministro.

En nuestro país, los casos de Andrés "N" y Arturo "N" han conmocionado a la población en el Estado de México y la capital, ya que podrían estar relacionados con al menos cuatro feminicidios registrados desde 2016 a la fecha.

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