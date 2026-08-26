Sin temor a Dios: Falso sacerdote pide dinero en Tehuacán, Puebla

Un hombre se olvidó del octavo mandamiento: “No darás falso testimonio ni mentirás” y se vistió de sacerdote para exigir dinero a cambio de sus supuestas bendiciones por las calles de Tehuacán, en el estado de Puebla.

Así opera el falso sacerdote captado en calles de Tehuacán

El sujeto, vestido con sotana blanca, quedó registrado por cámaras de vigilancia en las calles de la comunidad poblana, donde ofrece bendiciones a cambio de dinero. Los vecinos reportaron que se hace llamar el “padre Manuel”.

🚨Alertan por falso sacerdote que pide entrar a casas en Tehuacán.



Vecinos y autoridades eclesiásticas emitieron una alerta por un hombre conocido como el "falso padre Manuel", quien recorre diversas colonias con túnica blanca ofreciendo bendiciones y cobrando por supuestos… pic.twitter.com/MSyz5X8IVH — Patricia Estrada (@estradapaty) August 25, 2026

Diócesis de Tehuacán emite alerta por falso sacerdote

No obstante, la Diócesis de Tehuacán confirmó que el sujeto no pertenece a la iglesia ni cuenta con autorización para realizar visitas pastorales ni pedir dinero. Debido a ello, las autoridades eclesiásticas piden no dejar entrar a las casas al padre Manuel y reportarlo de inmediato a la policía local.

Cómo identificar a un falso sacerdote y evitar estafas en casa

Con el fin de evitar ser defraudados, la Arquidiócesis Primada de México pide a la población que compruebe la identidad de los clérigos y así no caer en estafas de un falso sacerdote.

Para ello, el sacerdote debe mostrar un nombramiento o licencia ministerial, el cual debe tener el nombre del sacerdote y la firma del obispo responsable de la diócesis.

Además, la Arquidiócesis brinda un sitio oficial donde está la lista de todos los sacerdotes y diáconos con licencia. Bastará con ingresar el nombre del sacerdote a buscar.

En caso de que el supuesto sacerdote no muestre la licencia ni mencione a qué parroquia o diócesis pertenece, es probable que se trate de un falso presbítero.

