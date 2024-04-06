Se acerca el eclipse de Sol y si aún no sabes cómo observar este espectacular fenómeno, que será visible en todo el país, te vamos a enseñar cómo construir una cámara oscura, caja estenopeica o proyector casero, para ver el eclipse solar sin peligro. Con la diferencia de que, además, le puedes adaptar tu teléfono celular para que tomes fotografías o videos.

Lista de materiales para hacer tu proyector casero

1 caja de cartón de unos 40 o 50 cm de altura x 10 cm de ancho (cuadrada o rectangular)

1 Caja de leche o jugo no aluminizada

Papel aluminio

Papel china

1 espejo pequeño

Palitos de paleta

Cinta adhesiva, canela y de electricista

Pegamento blanco

Regla y transportador

Lápiz

Navaja y tijeras

1 alfiler

Paso a paso: ¿Cómo se hace un proyector casero para ver el eclipse solar?

Primero, corta una caja de leche, jugo, o similar, justo por la mitad. Debe ser una caja no aluminizada. Toma la caja grande, y haz una abertura en el extremo para que embone una de las mitades de la caja pequeña. Corta la pared extrema, de modo que puedas ver a través de ella.

Recorta un cuadro de papel china, y pégalo en uno de los extremos. Ya tienes la pantalla de tu proyector casero. Toma la otra mitad de la caja pequeña y en la pared opuesta a la abertura, haz una ventana más pequeña, en donde pegarás el papel aluminio. Esta otra mitad será la ventana de luz.

En la parte superior de la caja grande, haz una segunda abertura. Debe estar en ángulo contrario a la primera. Debajo de esta abertura, coloca un espejo inclinado a 45 grados, para lo cual debes usar la regla, el lápiz y el transportador.

Antes de fijar el espejo, es muy importante comprobar que desde ambas aberturas podamos ver reflejada la opuesta. Puedes utilizar palitos de paleta, pegamento, cinta adhesiva para fijar perfectamente el espejo.

Ahora hay que embonar la pantalla y la ventana, de manera que queden perfectamente alineadas. En este punto debes hacer un agujero en el papel aluminio de nuestra ventana, con el alfiler. Debe quedar lo más fino posible.

Toma tu celular o una linterna, y enfócala del agujero del papel aluminio. Atención aquí, pues la luz que entra por la ventana debe reflejarse en la pantalla. Una vez comprobado lo anterior, cierra tu caja y sella todas las entradas de luz posibles con cinta de electricista. Es muy importante que la luz no entre por ningún agujero distinto al de la ventana de papel aluminio.

Después asegura la ventana y la pantalla con cinta adhesiva. Fórralas con cinta de electricista, para evitar que se rompan (recuerda que habrá otro eclipse en abril y podrías utilizarla de nuevo).

y podrías utilizarla de nuevo). Por último, marca una línea en la parte superior de la pantalla, a unos cinco centímetros de la entrada. Debe ser del ancho de tu teléfono. Con mucho cuidado, haz un corte sobre la línea, de manera que puedas insertar el teléfono, con la cámara enfocada hacia la pantalla de papel china. Debido a la ubicación de la cámara, tendrá que entrar de cabeza.

Así debes probar que funcione tu proyector casero

Puedes disfrutar de ver el eclipse solar sin dañar tus ojos y sin gastar mucho dinero; te decimos cómo construir tu proyector casero con materiales sencillos.|Carlos Soto / FIA

Listo: ¡ya tienes tu cámara oscura, caja estenopeica o proyector casero, para ver el eclipse de forma segura! Es momento de probarlo. Para ello, coloca tu proyector en una mesa o un banco; apunta la ventana de luz hacia el Sol. Procura que las paredes de la caja de la ventana no hagan sombra, para asegurarte de que la luz solar está entrando directamente.

Ahora acércate a la pantalla: puedes cubrirte con una manta oscura, para que el resplandor exterior no dificulte tu visión. Cuando veas el Sol en la pantalla, inserta tu celular para sacar fotos o videos de prueba.

Ahora sí, ya estás preparado para ver eclipse. Puedes compartir tus fotos y videos de tu proyector casero, así como las que hagas del Sol, en nuestras plataformas digitales con el #astronofia

