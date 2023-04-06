¿Qué se necesita para vivir en Estados Unidos siendo mexicano?

Un mexicano y cualquier ciudadano de otro país que quiera vivir en Estados Unidos de manera legar debe poseer una residencia permanente que es la que permite a las personas residir y trabajar en territorio estadounidense. En la mayoría de los casos un patrocinador, que puede ser un empleador o un familiar es el que solicita la residencia permanente para otra persona.

De acuerdo con las leyes de inmigración vigentes en Estados Unidos, familiares directos de un ciudadano estadounidense pueden convertirse en residentes permanentes si cumplen con ciertos requisitos con esto se refiere el cónyuge de un ciudadano, hijos o hijas que sean menores de 21 años y sean solteros o solteras e incluso los padres de un ciudadano estadounidense, siempre y cuando el hijo sea mayor de 21 años. Pueden presentar una solicitud.

Existen diferentes formularios que se deben llenar en estos casos que también contemplan a los hijos mayores de edad, a los hermanos de ciudadanos estadounidenses. Para estos casos le recomendamos consultar este enlace.

¿Si me ofrecen un trabajo en Estados Unidos?

Si te ofrecen un trabajo en Estados Unidos, es el empleador, es decir la empresa que te ofrece el empleo la que debe presentar el trámite.

- Pueden ser trabajadores prioritarios que se refiere a extranjeros con aptitudes extraordinarias en ciencias, artes, educación, negocios y deportes.

- Profesores sobresalientes

- Algunos ejecutivos o gerentes de una empresa multinacional

También se consideran a trabajadores especializados

La Embajada de Estados Unidos en México ofrece distintos programas para que estudiantes y trabajadores pasen una temporada en su territorio de manera legal.

Are you a student looking for an opportunity to live and work in the United States on your summer break? #SummerWorkTravel is for you! Information here: https://t.co/2I2IFmfw1d pic.twitter.com/ckEaEOEEtO — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) April 6, 2023

Requisitos que deben cumplir los mexicanos para vivir en Estados Unidos

Los mexicanos y en general todos los ciudadanos de otras partes del mundo deben presentar su solicitud en los Consulados de Estados Unidos en su país de origen.

Llenar un formulario de acuerdo con la situación específica en la que se encuentre.

¿Cuál es el procedimiento para solicitar una visa de inmigrante a Estados Unidos?

- Presentar al solicitud con el formulario específico de lo que solicita

- Iniciar el proceso en el Centro nacional de Visas

- Pagar los derechos del trámite, el pago no garantiza una respuesta positiva

- Si usted tiene un patrocinador en Estados Unidos, sea un familiar o un empleador debe mostrar una declaración de apoyo financiero

- Le harán una entrevista

- Enviar documentos solicitados

¿Se puede trabajar en Estados Unidos con visa de turista?

No.

Estados Unidos es muy estricto en el tipo de visas que otorga y si tienes una visa de turista, esta solo sirve para fines de turismo y recreativos pero no es posible trabajar con este tipo de visa ya que podrías exponerte incluso a la deportación. El plazo máximo que permite este tipo de visas es de 6 meses de estancia en territorio estadounidense.

Es importante que para cualquier trámite relacionado con visas a Estados Unidos consulte fuentes oficiales, como embajadas y consulados.