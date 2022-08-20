Puente colapsa por lluvias en India y deja 2 muertos

Las fuertes lluvias que golpearon a India en los últimos días provocaron el colapso de un puente en Kangra, en el estado de Himachal Pradesh, al norte de del país. El incidente dejó dos personas muertas.

En algunos videos se podía apreciar la corriente del agua correr por debajo del puente ya derrumbado de una parte. Sin embargo, no fue el único puente que resultó dañado.

Las lluvias incesantes obligaron a los lugareños a vadear el agua hasta las rodillas y provocaron atascos de tráfico en varias ciudades de la India.

"Autobuses y automóviles han sido desviados de las carreteras inundadas. La gente tampoco puede caminar por estas carreteras porque el agua llega hasta las rodillas", dijo un habitante.

|Reuters

India sufre inundaciones tras fuertes lluvias

Mientras tanto, las víctimas de las inundaciones en el estado oriental de Odisha comieron en un campamento de socorro y recibieron asistencia en un refugio contra inundaciones en la ciudad de Jagatsinghpur.

''Mi casa está inundada y el camino cercano está sumergido en agua hasta la rodilla. No podemos vivir en medio de la lluvia en nuestra casa'', dijo Adhir Kumar Nath, víctima de las inundaciones.

Las lluvias monzónicas estacionales de junio a septiembre causan muertes y desplazamientos masivos en el sur de Asia todos los años, pero también generan más del 70 por ciento de las precipitaciones de la India y son cruciales para los agricultores.

India , con 1.300 millones de habitantes, depende de la lluvia para sustentar a su población, muchos de los cuales dependen de la agricultura.

Los ambientalistas advierten que el cambio climático podría provocar más desastres, especialmente en las zonas bajas y densamente pobladas de India.

