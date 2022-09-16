Puerto Rico en alerta por el paso de la tormenta “Fiona”

Los habitantes de Puerto Rico se encuentran en alerta ante el posible paso de la tormenta "Fiona" que se mueve por el océano Atlántico, por lo que el Centro Nacional de Huracanes advirtió que se esperan fuertes lluvias a partir de este viernes.

Aunque las autoridades de Puerto Rico recomendaron a los habitantes irse a un lugar más seguro, algunos residentes de Ozama indicaron que se quedarán en sus viviendas porque no tienen otro lugar o temen perder sus pertenencias.

De igual forma, habitantes de La Ciénega se mostraron preocupados por las fuertes lluvias que podría traer la tormenta "Fiona" el fin de semana, especialmente porque varias coladeras se encuentran llenas de desechos.

🔴TOMEN NOTA🔴

Nada está escrito definitivamente con los fenómenos atmosféricos: esta trayectoria de la Tormenta Tropical Fiona sigue siendo preliminar, así que podríamos ver cambios en las próximas 24 horas por lo que debemos estar muy atentos a su evolución.



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“Vamos a esperar a ver como venga porque mira por donde salen los desagües mira como está tapado, mira cómo está la basura si viene una emergencia un incendio los bomberos por ahí no pueden pasar”, indicó el residente José Valdez.

Aunque los efectos de la tormenta "Fiona" podrían empezar a sentirse a partir del sábado, los moradores de Puerto Rico pidieron a las autoridades establecer a tiempo medidas preventivas.

Pronostican hasta 10 pulgadas de lluvia en Puerto Rico por tormenta “Fiona”

El Centro Nacional de Huracanes alertó que se pronostican hasta 10 pulgadas de lluvia y vientos que podrían ocasionar inundaciones y problemas con el sistema eléctrico, así como desalojos.

Añadió que la tormenta "Fiona" se mueve hacia el este y no se espera una formación de ciclón tropical debido a los vientos fuertes en los niveles de la atmósfera.

Esta nueva tormenta se aproxima a Puerto Rico cuando se acerca el quinto aniversario del devastador “Huracán María” que ocurrió el 20 de septiembre de 2017.

Rhodium Group informó que el huracán "María" provocó el mayor apagón en la historia de Estados Unidos, también dejó casi tres mil muertos en Puerto Rico.