Putin declara 10 días no laborables para frenar ola de Covid-19

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró no laborable la primera semana de mayo, con lo que, sumado a los días festivos ya establecidos, los rusos descansarán los primeros diez días del mes con el fin de evitar una nueva ola de contagios de Covid-19.

"Si creen que es necesario, firmaré hoy el decreto para imponer esos días feriados", dijo Putin durante una reunión televisada, luego de que fuera cuestionado por la jefa de la agencia sanitaria rusa, que consideró que esa medida permitirá estabilizar la pandemia.

De acuerdo con su calendario, los rusos debían descansar el 1, 2 y 3 de mayo y el 8 y 9, cuando se conmemora el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi, y el 10 del mismo mes. Ahora, tampoco trabajarán del 4 al 7 de mayo.

Anna Popova, directora de la agencia sanitaria rusa, Rospotrebnadzor, dijo que la pandemia estaba retrocediendo en el país pero el ritmo de reducción de casos y decesos no ha sido tan rápido en las últimas semanas.

“Estamos atascados y en algunas regiones (…) hay una tendencia que muestra que la situación podría complicarse”, dijo.

Para Anna Popova, los 10 días no laborables limitarían los desplazamientos en el transporte público y la circulación del virus se reduciría.

Situación Covid-19 en Rusia

Rusia ha vacunado a 11.1 millones de rusos, 6.8 millones ya tienen las dos dosis y han producido hasta el momento 27.9 millones de vacunas contra Covid-19.

Las autoridades sanitarias informaron que en las últimas 24 horas registraron 8 mil 840 nuevos casos y 398 muertes por Covid-19.

Desde que inició la pandemia, Rusia ha registrado 4.7 millones de casos positivos, lo que lo convierte en el quinto país del mundo, después de Estados Unidos, India, Brasil y Francia, y 107 mil 501 muertes.