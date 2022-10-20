VIDEO: Putin dispara un rifle frente a soldados rusos

Vladimir Putin, presidente de Rusia, acudió este jueves a un campo de entrenamiento donde dejó ver su puntería al disparar un rifle frente a los soldados rusos. El mandatario acudió al centro donde se encuentran las tropas que viajarán a Ucrania para mostrar su apoyo.

En el video, se pudo ver Vladimir Putin caminado acompañado del ministro de defensa, Sergei Shoigu. Al acercarse a los soldados rusos, los saludó a todos, posteriormente, se puso unos lentes y audífonos de protección.

En una toma más, se apreció al mandatario ruso acostado boca abajo con una red cubriendo su cuerpo mientras disparaba un rifle de francotirador. Al terminar sus tiros, se levantó del suelo, se sacudió el abrigo y continuó su camino con los soldados rusos.

Vladimir Putin estuvo acompañado en el viaje a Ryazan, al sureste de Moscú, por el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, quien le informó sobre cómo se entrenaba a los hombres, dijo el Kremlin.

La visita se produjo un día después de que Putin declaró ley marcial en cuatro regiones ocupadas de Ucrania que se anexó el mes pasado en un paso condenado como ilegal por Ucrania, sus aliados y la Asamblea General de las Naciones Unidas.

🇷🇺| Putin probó el rifle de francotirador doméstico de Dragunov, haciendo varios disparos en un campo de entrenamiento en la región de Ryazan. pic.twitter.com/7qVLSggmD4 — Alerta News 🚨 (@Alerta_News_) October 20, 2022

Putin recluta más soldados rusos

Enfrentado a una serie de derrotas en la guerra, Putin declaró el mes pasado una

"movilización parcial" para convocar a cientos de miles de tropas adicionales.

Ha procedido caóticamente, con casos frecuentes de convocatorias enviadas a los hombres equivocados, e incluso Putin se ha visto obligado a reconocer errores. Cientos de miles de rusos han huido al extranjero para escapar de ser reclutados.

Putin dijo el viernes pasado que la movilización terminaría en dos semanas. El jueves ordenó a todas las regiones de Rusia hacer más para apoyar las necesidades del ejército y enfatizó que todos los hombres movilizados debían ser enviados al frente con el equipo adecuado.

