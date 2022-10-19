¿Qué significa la ley marcial impuesta por Putin en Ucrania?

Este miércoles, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que impondrá ley marcial en las cuatro regiones de Ucrania anexionadas la semana pasada. El decreto entrará en vigor el jueves en Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, pero ¿qué significa la ley marcial?

Las leyes promulgadas por Vladimir Putin para quedarse con las cuatro regiones fueron calificadas por Ucrania como una apropiación de tierras sin sentido ideada por “un manicomio colectivo”. De acuerdo con el derecho internacional, la acción de Rusia es inconstitucional.

Líderes de todo el mundo condenaron el acto y dijeron que es el resultado de referéndums “falsos” realizados a punta de pistola y que nunca serán reconocidos.

¿Qué significa la ley marcial en Ucrania?

La ley marcial otorga facultades extraordinarias a las fuerzas armadas de Putin, dejando de lado la autoridad civil, lo que implica una serie de restricciones para la población de Ucrania.

|Reuters

Con la ley marcial de Rusia se aprueba la movilización parcial o general de la población en las cuatro regiones de Ucrania tomadas por las fuerzas rusas, además el gobierno de Moscú puede establecer toques de queda; sin embargo las autoridades no han informado que esto vaya a suceder por el momento.

También establece restricciones al movimiento de transporte y vigila entradas y salidas en los territorios mencionados.

La ley marcial impuesta por Putin en Ucrania incluye la creación de grupos de defensa para asegurar los cuatro territorios anexionados por Rusia.

Asimismo, habilita a las autoridades locales para tomar medidas con el objetivo de reforzar el orden público y proteger instalaciones militares, sin aclarar de qué tipo ni sus límites.

De acuerdo con las leyes de Rusia, el presidente puede imponer una ley marcial en caso de agresión contra la Federación Rusa o amenaza directa de agresión.