Vladimir Putin firma leyes para anexar cuatro regiones ucranianas

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, promulgó leyes con la intención de anexar cuatro regiones ucranianas: Donetsk, Luhansk, Zaporiyia y Jersón.

Putin firmó una ley que anexa hasta el 18 por ciento de Ucrania, sin embargo esas zonas no están controladas por las fuerzas de Moscú.

Con la nueva legislación de Rusia, se fijó el idioma ruso como el oficial en las cuatro regiones ucranianas, aunque no restringe el idioma local, e impuso el rublo como moneda nacional.

Con ello, Vladimir Putin reclamó que la “voluntad de los ucranianos ocupados es pertenecer a Rusia”, por lo que indicó que sus esfuerzos se basaron en reclamar los territorios ocupados como de Moscú.

El presidente ruso aseguró que “el pueblo votó inequívocamente por un futuro común”, por lo que las regiones ucranianas en disputa serán defendidas “con todas nuestras fuerzas y por todos los medios”.

|Reuters

El Kremlin dijo que no había contradicción entre incorporar territorios ucranianos a Rusia y los retiros militares reportados, añadió que Moscú seguiría adelante con los planes para anexar las cuatro regiones ucranianas de Donetsk, Luhansk, Zaporiyia y Jersón.

"Ciertos territorios serán recuperados. Continuaremos consultando con la población que desea vivir junto con Rusia", dijo Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin.

Además, Vladimir Putin ordenó a su gobierno que tomara el control de la planta de energía nuclear Zaporiyia, la más grande de Europa, ya que el organismo de control nuclear de la ONU advirtió que el suministro de energía al sitio era "extremadamente frágil".

La planta está ubicada en la región del sur de Ucrania, llamada Zaporiyia, una de las cuatro regiones ucranianas que el presidente Vladimir Putin incorporó formalmente a Rusia.

Reacciones a la anexión de cuatro regiones ucranianas por Rusia

Las leyes prmulgadas por Vladimir Putin fueron calificadas por Ucrania como una apropiación de tierras sin sentido ideada por “un manicomio colectivo”. De acuerdo con el derecho internacional, la acción de Rusia es inconstitucional.

También, líderes de todo el mundo han dicho que son el resultado de referéndums “falsos” realizados a punta de pistola y que nunca serán reconocidos.

