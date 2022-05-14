Putin dice a presidente de Finlandia que unirse a la OTAN es un error

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que sería un error que Finlandia abandone la neutralidad y se una a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), ya que se dañarían las relaciones entre ambos países.

Ambos mandatarios tuvieron un diálogo telefónico, dos días después de que Finlandia declarara su intención de unirse a la alianza occidental, que tiene entre sus miembros a Estados Unidos, Francia, Canadá y Turquía.

Durante la llamada, Putin expuso a su homólogo finlandés, Sauli Niinisto, que la decisión de unirse a la OTAN es una amenaza a la seguridad que requerirá la respuesta de Rusia, sin especificar cuál sería.

Según el Kremlin, “Putin enfatizó que abandonar la política tradicional de neutralidad militar sería un error, ya que no hay amenazas para la seguridad de Finlandia. Tal cambio en la política exterior del país puede tener un impacto negativo en las relaciones ruso-finlandesas”.

La llamada fue iniciada por el país europeo y Moscú describió la conversación entre los mandatarios como un “franco intercambio de puntos de vista”.

Finlandia afirma que unirse a la OTAN fortalecerá su propia seguridad

Por su parte, la Oficina del Presidente de la República de Finlandia detalló que en la conversación, Niinisto le dijo a Putin que las demandas rusas a fines de 2021 con el objetivo de evitar que los países se unan a la OTAN y su conflicto con Ucrania alteraron el entorno de seguridad de su país “de manera fundamental”.

I spoke with Putin. The conversation was direct and straight-forward and it was conducted without aggravations.https://t.co/yPDXmqYq9H pic.twitter.com/z8Nmm3VeQ9 — Sauli Niinistö (@niinisto) May 14, 2022

“El presidente Niinisto señaló que ya le había dicho a Putin en 2012 que cada nación independiente maximiza su seguridad. Al unirse a la OTAN, Finlandia fortalece su propia seguridad y asume su responsabilidad”, agregó la Oficina presidencial.

El mandatario finlandés adelantó que en los próximos días buscará su ingreso a la Alianza Atlántica; se espera que Suecia le siga, lo que sugiere que la operación militar rusa en Ucrania podría llevar a una expansión de la OTAN que Moscú pretendía evitar.

Durante la conversación, que fue “directa, honesta y sin agravantes”, Niinisto reiteró su preocupación por el sufrimiento humano que causó el conflicto entre Rusia y Ucrania.

