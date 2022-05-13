Rusia cortará electricidad a Finlandia por falta de pago

La empresa de electricidad Inter RAO, de Rusia, dejará de exportar energía eléctrica a Finlandia a partir del sábado por falta de pago, informó la filial finlandesa de la compañía.

La empresa de electricidad rusa indicó que desde el 6 de mayo no recibieron pagos por la energía eléctrica vendida a través de la bolsa de energía Nord Pool.

"Esta situación es extraordinaria y ocurrió por primera vez en más de veinte años de nuestra historia comercial", dijo RAO Nordic en un comunicado.

Por su parte, el operador finlandés, Fingrid, detalló que a partir de la 1:00 am (hora local) del sábado se detendrá la energía en Finlandia que suministra la compañía de Rusia.

Agregó que no había amenaza para los suministros finlandeses y que la energía de Rusia representaba alrededor del 10 por ciento del consumo total de Finlandia.

|Reuters

"Las importaciones que faltan pueden reemplazarse en el mercado de la electricidad importando más electricidad de Suecia y también mediante la producción nacional", dijo.

Fringid aseguró que Finlandia se preparó desde hace tres semanas para un posible corte de electricidad por parte de Rusia, luego de que la compañía RAO Nordic informó que no habían recibo pagos de Nord Pool.

"Nord Pool es quien paga por ellos. Fingrid no es parte en este comercio de electricidad. Proporcionamos la conexión de transferencia de Rusia a Finlandia", dijo a Reuters Reima Paivinen, vicepresidenta senior de operaciones de Fingrid.

Finlandia solicitará su ingreso a la OTAN

Finlandia anunció el jueves que solicitará su ingreso en la OTAN “sin demora” y se espera que Suecia le siga, lo que sugiere que la operación militar rusa en Ucrania provocará una expansión de la alianza militar occidental que Vladimir Putin pretendía evitar.

La decisión de los dos países nórdicos de abandonar la neutralidad que mantuvieron durante la Guerra Fría sería uno de los mayores cambios en la seguridad europea en décadas.

En respuesta al anuncio de Finlandia, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que los finlandeses serían “calurosamente acogidos” y prometió un proceso de adhesión “fluido y rápido”.

