Putin asegura que no se arrepiente de la guerra en Ucrania
Vladimir Putin,presidente de Rusia, ofreció un discurso en el que aseguró que no se arrepiente de la guerra en Ucrania porque sus objetivos se están cumpliendo
Vladimir Putin, presidente de Rusia, aseguró este jueves que no está arrepentido de la guerra en Ucrania y que su “operación militar especial” sigue cumpliendo sus objetivos.
Cuando se le preguntó si había alguna decepción en el último año, Putin respondió simplemente: "No", aunque también dijo que siempre piensa en las pérdidas de Rusia durante la guerra en Ucrania.
Agregó que sus tropas estaban luchando para proteger a la población de Donbás, donde se encuentran dos de las cuatro regiones ucranianas anexionadas el mes pasado. Afirmó que las sanciones económicas impuestas a Rusia ya tuvieron su peor efecto y solo “harán que Rusia sea más fuerte al volver a su industria independiente”.
En su discurso, Putin restó importancia a un enfrentamiento nuclear con Occidente, insistiendo en que Rusia no había amenazado con utilizar armas nucleares y que sólo había respondido al "chantaje" nuclear de los líderes occidentales, señalando a la exprimera ministra británica Liz Truss.
También repitió la última acusación de Rusia: que Ucrania estaba planeando utilizar una llamada "bomba sucia" para esparcir material nuclear, lo que Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia calificaron de "transparentemente falso".
Putin dijo que los ucranianos llevarían a cabo tal ataque para culpar a Rusia, y que Moscú no tendría ninguna razón militar o política para hacerlo.
Kiev dijo que Rusia estaba impulsando una campaña para destruir infraestructuras críticas antes del invierno con ataques de drones y misiles.
Putin no se considera enemigo de Occidente
En el mismo discurso, Putin dijo que Rusia no se considera enemigo de Occidente, pero criticó a los líderes por ser “arrogantes” y querer imponer sus valores al resto del mundo.
“Los líderes occidentales liberales han socavado los "valores tradicionales" en todo el mundo, imponiendo a otros países una cultura con "decenas de géneros y desfiles gay".
Hablando en Moscú, Putin dijo que Rusia nunca aceptaría que los países occidentales le dijeran qué hacer, y dijo que cuanto más tarde Occidente en darse cuenta de esto, mayor será el precio.