Putin asegura que no se arrepiente de la guerra en Ucrania

Vladimir Putin, presidente de Rusia, aseguró este jueves que no está arrepentido de la guerra en Ucrania y que su “operación militar especial” sigue cumpliendo sus objetivos.

Cuando se le preguntó si había alguna decepción en el último año, Putin respondió simplemente: "No", aunque también dijo que siempre piensa en las pérdidas de Rusia durante la guerra en Ucrania.

Agregó que sus tropas estaban luchando para proteger a la población de Donbás, donde se encuentran dos de las cuatro regiones ucranianas anexionadas el mes pasado. Afirmó que las sanciones económicas impuestas a Rusia ya tuvieron su peor efecto y solo “harán que Rusia sea más fuerte al volver a su industria independiente”.

En su discurso, Putin restó importancia a un enfrentamiento nuclear con Occidente, insistiendo en que Rusia no había amenazado con utilizar armas nucleares y que sólo había respondido al "chantaje" nuclear de los líderes occidentales, señalando a la exprimera ministra británica Liz Truss.

|Reuters

También repitió la última acusación de Rusia: que Ucrania estaba planeando utilizar una llamada "bomba sucia" para esparcir material nuclear, lo que Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia calificaron de "transparentemente falso".

Putin dijo que los ucranianos llevarían a cabo tal ataque para culpar a Rusia, y que Moscú no tendría ninguna razón militar o política para hacerlo.

Kiev dijo que Rusia estaba impulsando una campaña para destruir infraestructuras críticas antes del invierno con ataques de drones y misiles.

Putin no se considera enemigo de Occidente

En el mismo discurso, Putin dijo que Rusia no se considera enemigo de Occidente, pero criticó a los líderes por ser “arrogantes” y querer imponer sus valores al resto del mundo.

“Los líderes occidentales liberales han socavado los "valores tradicionales" en todo el mundo, imponiendo a otros países una cultura con "decenas de géneros y desfiles gay".

Hablando en Moscú, Putin dijo que Rusia nunca aceptaría que los países occidentales le dijeran qué hacer, y dijo que cuanto más tarde Occidente en darse cuenta de esto, mayor será el precio.

