Putin enviará advertencia a Occidente con el “Día del juicio final”

Vladimir Putin, presidente de Rusia, lanzará una advertencia a Occidente al mostrar su armamento militar, especialmente el avión llamado “Día del juicio final”, el próximo 9 de mayo durante el desfile para conmemorar la victoria de la Unión Soviética Sobre Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Putin se presentará la próxima semana en la Plaza Roja ante un desfile de tropas, tanques, cohetes, misiles balísticos y el avión del "Día del juicio final" para la conmemoración del día de la Gran Guerra Patria, como se le conoce en Rusia.

Previamente, se especulaba que Rusia podría declarar formalmente la guerra a Ucrania, ya que hasta el momento se refiere como una operación militar especial, no obstante, el portavoz del Kremlin rechazó dichas acusaciones.

En el desfile se presentarán 11 mil por la Plaza Roja junto con lo que el Ministerio de Defensa ha dicho que serán 131 piezas de material militar que presentarán un gran espectáculo.

Varios aviones "VIP" se han desplazado al este de Rusia, cabe destacar que un Il-80 de comunicaciones o también conocido como "el avión del juicio final" se ha movilizado hacia el este del país.

Estos aviones tienen la capacidad de dar ordenes sin interferencia dentro de... 👇 pic.twitter.com/aha02EyzCe — The Black Fox (@TheBlackFox21) March 18, 2022

¿Qué es el “día del juicio final” de Vladimir Putin?

Vladimir Putin y toda Rusia celebrarán el día en el que ejército rojo venció a los nazis con un desfile aéreo sobre la catedral de San Basilio, el cual incluirá armamento militar como cazas supersónicos, bombarderos estratégicos Tu-160 y, por primera vez desde 2010, el avión de mando "Día del juicio final".

De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Rusia, el avión “día del juicio final” Il-80 está diseñado para transportar a los altos mandos de Rusia, como Putin, y sacarlos del país en caso de una guerra nuclear, por lo que la aeronave es de vital importancia para el país.

En ese escenario, el "Día del juicio final" Il-80 está diseñado para convertirse en el centro de mando itinerante del presidente ruso. Está repleto de tecnología, pero los detalles específicos son secretos de estado rusos.

Por ser tan importante, el Kremlin pocas veces lo ha mostrado al mundo, sin embargo, consideró que esta es una ocasión relevante para sacarlo en el desfile del Día de la Victoria, en medio de la operación militar en Ucrania y las tensiones con Occidente.

La derrota del emperador francés Napoleón Bonaparte en 1812, la derrota de la Alemania nazi son losl triunfos militares más venerado por los rusos, aunque ambas invasiones catastróficas procedentes de Occidente dejaron a Rusia profundamente sensibilizada sobre sus fronteras.

Por lo que Putin ha arremetido en los últimos años contra lo que Moscú considera intentos en Occidente de revisar la historia de la guerra para menospreciar la victoria soviética.

