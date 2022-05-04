Rusia descarta declarar la guerra a Ucrania el 9 de mayo

El Kremlin descartó que Rusia planeara declarar la guerra contra Ucrania el próximo 9 de mayo durante la conmemoración de la victoria de la Unión Soviética sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial.

Cabe resaltar que hasta el momento, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, llamó “operación militar especial” y no una guerra a la intervención de su Ejército en territorio ucraniano.

Por lo que algunos políticos de Occidente especularon que el próximo 9 de mayo, Rusia podría hacer una anuncio importante como parte de su celebración, algunos políticos indicaron que Putin podría anunciar el inicio de la guerra en Ucrania o la retirada de sus tropas.

|Reuters

Por lo que, para acabar con las especulaciones, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que no existe la posibilidad de declarar abiertamente una guerra en Ucrania el próximo 9 de mayo “No hay posibilidad de eso. Es una tontería”.

¿Qué representa el 9 de mayo para Rusia?

El 9 de mayo, conocido en Rusia como Día de la Victoria, es uno de los eventos nacionales más importantes para el país ex soviético, ya que representa un recuerdo del sacrificio soviético realizado para derrotar a la Alemania nazi en lo que se conoce en Rusia como la Gran Guerra Patria.

Se estima que 27 millones de ciudadanos soviéticos murieron en la guerra de 1941-1945 que dejó a la Unión Soviética devastada y a casi todas las familias soviéticas de luto.

Putin ha utilizado discursos anteriores del Día de la Victoria para hablar de Occidente y mostrar la potencia de fuego de las fuerzas armadas postsoviéticas de Rusia.

Rusia se prepara para un embargo petrolero

El portavoz del Kremlin también aseguró que Rusia se prepara para un embargo petrolero por parte de la Unión Europea y condenó nuevamente las sanciones occidentales a las que calificó como “un arma de doble filo” que traerá altos costos para los ciudadanos europeos.

El jefe ejecutivo de la Unión Europea propuso el miércoles un embargo petrolero gradual a Rusia, sanciones a su principal banco y una prohibición a las emisoras rusas de las ondas aéreas europeas en sus medidas más duras hasta el momento para castigar a Moscú por Ucrania.