En el día 97 de la guerra en Ucrania: mientras continúan los combates, ya son más de 4,000 los civiles ucranianos muertos y casi 5,000 los heridos en la guerra en Ucrania, según las últimas cifras de Naciones Unidas. Putin autoriza la adopción en Rusia de niños "robados" de Ucrania.

El Ejército de Ucrania ha lanzado algunos contraataques en el sur del país, en zonas controladas por las tropas rusas, y han logrado recuperar algunas aldeas pequeñas, según informó este martes el Comando Operativo del Sur ucraniano.

Descubren 152 cadáveres en la planta siderúrgica de Azovstal

El ejército ruso descubrió los cadáveres de 152 combatientes ucranianos en la planta siderúrgica de Azovstal, en la ciudad de Mariupol, y está dispuesto a entregarlos a Ucrania, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

Durante sus operaciones de búsqueda en la acería, donde más de 2,000 combatientes ucranianos, incluidos los del regimiento Azov, se refugiaron durante varias semanas antes de rendirse a las fuerzas rusas a mediados de mayo, "los soldados rusos descubrieron una furgoneta frigorífica", dijo el ministerio.

Un tribunal ucraniano condenó este martes a 11 años y medio de cárcel a dos soldados rusos acusados de haber bombardeado con un lanzamisiles múltiple dos pueblos en la región de Járkov, en el noreste del país.

Rusia nacionaliza decenas de barcos

El Ejército ruso ha anunciado la "nacionalización" de un total de 34 barcos atracados en el puerto de la ciudad de Mariupol, en el mar de Azov, ha informado el asesor de la alcaldía de esta urbe ocupada, Petro Andriushchenko.

Putin autoriza la adopción en Rusia de niños "robados" de Ucrania

Los saqueos en Ucrania siguen avanzando día tras día. Primero fueron los cereales en la zona del Donbas, después el acero de Mariupol y ahora también comienza oficialmente el gran 'robo' de niños ucranianos.

Vladimir Putin ya ha conquistado amplias zonas en el este y el sur del país y no pierde el tiempo a la hora de confiscar los bienes de mayor valor de Ucrania o aquellos de los que Rusia más carece.

"Hoy 2,500 toneladas de rollos de chapa laminada salieron del puerto de Mariupol, el barco se dirigió a Rostov", escribe el líder de los separatistas prorrusos de Donetsk en Telegram.

Sin embargo, ayer Putin firmó la que quizá sea su decisión más controvertida: un mandato para convertir en botín de guerra a los niños de la nación agredida.

El objetivo del mismo es justificar a la fuerza a los niños huérfanos e incluso a menores arrancados de sus familias en Ucrania, obligarles a jurar fidelidad al régimen que ha destruido a su país y darles nuevas madres y padres con ideas alineadas a las del ejército que ahora devasta sus tierras.

Rusia cierra la llave de gas a Holanda

Gazprom corta por completo el suministro de gas al comerciante de gas holandés GasTerra

El gigante energético ruso Gazprom ha anunciado que cortó por completo el suministro de gas a la comercializadora de gas holandesa GasTerra después de que no cumplió con los pagos por el gas entregado en abril.

La Unión Europea cede ante las exigencias de Viktor Orbán, primer ministro de Hungría. El sexto paquete de sanciones que prepara la UE contra el Kremlin no incluirá el petróleo que Hungría, Eslovaquia y República Checa compran a Rusia por oleoducto. Esta era la premisa que solicitaba Hungría para aceptar el veto al crudo de Moscú.

Llega a Kiev nueva embajadora de Estados Unidos

La nueva embajadora de Estados Unidos en Ucrania ha llegado este lunes a Kiev, siendo la primera vez en tres años que el país norteamericano tiene un embajador en el país.

