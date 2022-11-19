¿Cómo localizar a un familiar que fue al Mundial Qatar 2022?

¿Conoces a alguien que viaja al Mundial de Qatar 2022? Ya sea amigo o familiar, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) nos orienta en caso no lograr localizar a un ser querido que se encuentra en el extranjero.

Se espera que al Mundial de Qatar 2022 asistan un promedio de 80 mil aficionados mexicanos, por lo que la SRE ha emitido una serie de recomendaciones tanto para quienes viajen al país árabe, así como quienes se encuentren dentro de México y quieran permanecer al cuidado de sus seres queridos.

En primer lugar, se recomienda que intentar contactar a nuestros familiares o seres queridos a través de los números de contacto proporcionados, pero en caso de no tener éxito se puede acudir ante el consulado mexicano para obtener mayor atención.

¿Cómo localizar a un familiar en Qatar 2022?

En situaciones en las que deseamos localizar un amigo o familiar que se encuentra fuera del país, los consulados de México pueden auxiliar en la búsqueda de la siguiente forma:

Solicitar información a autoridades de otros países.

Revisar los registros de servicios otorgados a mexicanos en el exterior.

Para solicitar ayuda al Consulado mexicano únicamente debes comprobar la identidad y nacionalidad de la persona a la que deses contactar, así como entregar toda la información disponible que contribuya a facilitar la búsqueda, como:

Fotografías

Acta de nacimiento

Rasgos o marcas específicas de la persona

Última ubicación

Número telefónico

Dirección.

Para obtener el apoyo de la dependencia de gobierno, puedes acudir de manera personal a cualquiera de las oficinas de la SRE, o llamar a la Embajada de Qatar en México: 55 5540 2926.

La embajada de Qatar en México se localiza en Av. Paseo de la Reforma 2290, Plan de Barrancas, Miguel Hidalgo, 11950 Ciudad de México, CDMX.

Cabe destacar que dentro de las atribuciones de la SRE, indica que el consulado no puede dar información si la persona no desea ser localizada, obligarla a establecer contacto con sus familiares, o bien, realizar acciones de búsqueda en contra de las disposiciones legales del país en el que se intenta localizar.