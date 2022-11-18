Qatar 2022: Prohíben venta de cerveza en estadios y sus alrededores

A dos días del arranque oficial de Qatar 2022, se dio a conocer que la venta de cerveza estará prohibida en los estadios y sus alrededores, por acuerdo entre el país organizador y la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

“Se tomó la decisión de centrar la venta de bebidas alcohólicas en el FIFA Fan Festival y otros lugares de encuentro de los hinchas, y los locales que dispongan de licencia”, explicó la Federación en un comunicado.

Durante el Mundial de Qatar 2022 se eliminarán los puntos de venta de cerveza, en los estadios y sus cercanías. Por ese motivo, los organizadores pidieron la comprensión de los aficionados.

“Las autoridades del país organizador y la FIFA seguirán velando porque los estadios y sus zonas adyacentes ofrezcan una experiencia agradable, respetuosa y placentera a todos los aficionados”, añadió.

Este Mundial es el primero que se celebra en un país musulmán con estrictos controles sobre la venta de alcohol, lo que supone un reto único para los organizadores de un evento que está patrocinado por marcas cerveceras mundiales.

La relación del futbol con el alcohol ha sido complicada durante mucho tiempo. En el periodo previo al Mundial 2014, Brasil levantó la prohibición del consumo y venta de alcohol en los estadios, tras la presión de la FIFA.

En el país anfitrión está prohibido beber alcohol en lugares públicos, las sanciones por hacerlo van desde los 800 dólares hasta los 6 meses en prisión. Además, tienen una política de ‘cero tolerancia’ a manejar bajos los efectos del alcohol.

Qatar 2022: ¿Por qué se considera una sede polémica?

Desde que se anunció por primera vez hace 12 años, la decisión de realizar Qatar 2022, la Copa del Mundo se ha visto empañada por una serie de polémicas, incluidas acusaciones de corrupción, además de violaciones de los derechos humanos.

Los organizadores del Mundial han negado las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos acerca de que se pagaron sobornos para asegurar los votos cuando se adjudicaron los derechos de organización del torneo.

Además, el gobierno ha sido señalado por retener y explotar a miles de trabajadores inmigrantes; sin embargo, Qatar aseguró que su sistema laboral es un objeto de mejoras y negó esas acusaciones.

