Las 5 leyes más absurdas para el Mundial Qatar 2022

A unos meses de que se celebre el Mundial Qatar 2022, es necesario conocer cuáles son las leyes del país aunque algunas suenen absurdas; ya que infraccionar el reglamento del país árabe podría llevar a la cárcel a sus infractores, sin importar que sean extranjeros.

Las costumbres y leyes de Qatar están basadas en la religión musulmana, por lo que resultan ser estrictas, especialmente para las mujeres, y resultan ser muy diferentes a otros países como México.

Por lo tanto, la FIFA y el gobierno de Qatar han destacado algunos aspectos que los visitantes al Mundial Qatar 2022 deben tomar en cuenta y cumplir con las leyes para evitar sanciones o hasta la cárcel.

¿Qué está prohibido hacer en el Mundial Qatar 2022?

Prohibido consumir alcohol

A diferencia de otras copas del mundo, para el Mundial Qatar 2022 quedará prohibido el consumo de alcohol en los estadios y muchos otros lugares públicos del país. Pues solo podrán comprar en algunos bares y restaurantes que cuentan con los permisos del gobierno local.

Los turistas tampoco podrán llevar alcohol entre su equipaje. Y también está prohibido andar en estado de ebriedad por las calles del país árabe durante el Mundial Qatar 2022.

Incumplir con esta ley se sanciona con una multa que podría superar los tres mil pesos mexicanos o una arresto de 13 a 24 horas y hasta seis meses de cárcel. Además, llevar algún medicamento prohibido o drogas puede ser castigado hasta con pena de muerte.

Prohibidos libros religiosos y pornografía

Debido a que se trata de un país musulmán, sus leyes no permiten el ingreso de libros que sean de otras religiones. Tampoco se permite el libre culto a otros credos. La pornografía también está prohibida por ley en el Mundial Qatar 2022.

Código de vestimenta

Las leyes de Qatar exigen un código de vestimenta tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, los turistas que viajan al Mundial de Qatar 2022 no deberán cumplir por completo con esa regla.

Sin embargo, sí deben respetar un código de vestimenta impuesta por el gobierno de Qatar, el cual indica que todos deben cubrir sus hombros y rodillas, y evitar ropa ajustada.

Por lo que está prohibido utilizar faldas, leggins, pantalones rotos, vestidos o shorts muy cortos y blusas escotadas.

Relaciones sexuales fuera del matrimonio

Las muestras de cariño en público están prohibidas; por lo que los turistas que viajan al Mundial Qatar 2022 no pueden abrazarse, ni tomarse de las manos.

Las relaciones sexuales fuera del matrimonio están completamente prohibidas y romper esa ley en Qatar puede costar hasta siete años de cárcel.

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Llevar productos de cerdo

Para el Mundial Qatar 2022 es ilegal viajar con productos de cerdo, por lo que en las revisiones del aeropuerto también hay medidas para detectar estos productos.

Homosexualidad

La homosexualidad es mal vista en Qatar, y de acuerdo con su código penal, las personas homosexuales pueden recibir de uno a cinco años de prisión o hasta recibir latigazos, acusados de realizar “actos de sodomia”.

