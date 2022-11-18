Qatar 2022: Las 3 mejores inauguraciones del Mundial en la historia

El Mundial de Qatar 2022 finalmente llegó y entre las sorpresas más grandes que recibirán los aficionados alrededor del planeta, la de la apertura se coloca como la de mayor expectativa, por lo que con el objetivo de calentar los motores, recordamos las cinco mejores inauguraciones del Mundial que maravillaron al fútbol.

Entre la música, el show y los elementos culturales que cada país impregnó en su respectiva inauguración, hay tres que brillaron por sí solas por innovación, inclusión y espectáculo, pero que además se ganaron tal grado de popularidad que hoy en día son las más buscadas en redes sociales.

¡Y QUE EMPIECE LA ILUSIÓN! 😍



La Selección Mexicana ya llegó a su hotel de concentración para Qatar 2022 🇲🇽



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Tres inauguraciones del Mundial que trascendieron en el mundo:

1. México 1986: Como no podía ser de otra forma, la celebración del Mundial de México 86’ fue histórico por múltiples razones, como la coronación de Diego Maradona, el gol del siglo y su polémica “Mano de Dios”; sin embargo, en la inauguración también se llevó otro reconocimiento.

En este Copa del Mundo, México se convirtió en pionero de las transmisiones de televisión para las inauguraciones, pues le dedicó una producción completa a las cámaras e incluso implementaron una pirámide de Teotihuacán digitalizada, que en su momento fue un hecho novedoso; sin embargo, al interior del estadio no hubo mayor espectáculo.

La pirámide de Teotihaucán en la apertura de México 86, una de las inauguraciones del Mundial históricas para la TV|YT/AnibalSC

2. Francia 1998: Ricky Martin revolucionó la forma de hacer inauguraciones, pues su presentación con el éxito La copa de la vida se convirtió en el primer ícono musical para un Mundial de Fútbol, algo que empezó a recibir mayor importancia a partir de ese momento.

Además, en aquel año la inauguración trascendió más allá del estadio Saint Denis, pues cuatro figuras gigantes “caminaron” por todo París para reunirse en el Arco de Triunfo.

Ricky Martin entonó la canción de “La Copa de la Vida” para el Mundial de Francia 1998|YT/Ricky Martin

3. Sudáfrica 2010: La inauguración del Mundial de Sudáfrica es muy especial por ser la primera en el continente africano y por el mensaje de unidad que mandaron al mundo en aquel entonces, en el que pusieron en alto el mote del “continente negro”.

Además de los elementos culturales de la región que plasmaron, junto a las particulares vuvuzelas que caracterizaron las tribunas, Sudáfrica 2010 tuvo otra canción que se impregnó en el cariño de la gente. Waka Waka de Shakira se convirtió en el gran himno reconocible para un Mundial e incluso la artista colombiana protagonizó un concierto un día antes, con el que se redondeó una auténtica fiesta.

Para México esta inauguración también fue especial, pues el equipo dirigido por Javier Aguirre fue el encargado de jugar el primer partido contra la selección anfitriona, compromiso que terminó empatado 1-1.