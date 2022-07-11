Apps que no pueden faltar en tu viaje al Mundial de Qatar 2022

Estamos a unos meses de iniciar el Mundial de Qatar 2022 y muchas personas han comenzado a prepararse para viajar al lugar y presenciar uno de los eventos deportivos más grandes e importantes del mundo.

Si eres uno de los afortunados en viajar al Mundial de Qatar 2022, te presentamos algunas apps para tu teléfono que no pueden faltar en tu viaje a esta gran aventura.

¿Qué apps puedo utilizar si viajo al Mundial de Qatar 2022?

Existen miles de apps que se pueden utilizar cuando se viaja al extranjero; sin embargo, Qatar cuenta con algunas aplicaciones que sólo se pueden utilizar dentro de la zona, lo cual hará tu viaje un poco más sencillo.

Consigue medio de transporte con “TaxiKarwa”

“Taxi Karwa!, es una aplicación que ofrece un medio de transporte seguro y confiable en Qatar. En ella se puede elegir qué tipo de viaje se quiere tomar ya sea en taxis regulares, vehículos accesibles y hasta limosinas.

Qatar Prayer, muestra los tiempos de oración

La religión oficial de Qatar es el Islam, por lo que la aplicación “QatarPrayer” muestra los tiempos de oración basándose en la información de Qatar Calendar House, el organismo encargado de rastrear la astronomía de todo el país.

Además esta aplicación incluye en calendario islámico en donde se marcan los días festivos y los festivales del país.

Xe Currency, tipo de cambio

“Xe Currency” es una aplicación que ayuda a realizar la conversión de moneda, además permite transferir dinero a cualquier parte del país y de acuerdo al tipo de cambio.

Además cuanta con una función llamada “Calculadora de gastos de viaje”, donde podrás consultar las tarifas de cambio de divisas, además de los detalles de las transacciones que se realicen así como las fechas de los recibos.

Google Traductor

“Google Translate” es una aplicación básica que todo viajero debería tener en su celular, ya que ayuda a traducir textos e imágenes a cualquier idioma. Además puede traducir a través del micrófono y mostrar cómo es que se pronuncian alagunas palabras.