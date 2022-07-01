Qatar 2022: ¿Cómo vestirse para el Mundial según costumbres locales?

Todavía faltan algunos meses para que inicie el Mundial de futbol, sin embargo los aficionados ya comienzan a prepararse para asistir a Qatar 2022 y uno de los elementos que deben conocer es cómo vestirse durante su estancia en el país de Medio Oriente.

Qatar se ubica en el continente asiático, es un Estado independiente de Medio Oriente con el árabe como idioma oficial; destacan sus leyes y costumbres que se rigen bajo la tradición islámica.

El Mundial Qatar 2022 comenzará el 21 de noviembre, el partido inaugural lo disputarán Senegal y Países Bajos, quienes se enfrentarán en el estadio Al Bayt. La mayoría de los encuentros se realizarán en Doha, la capital.

¿Cómo vestirse en el Mundial Qatar 2022?

Qatar 2022 será el primer Mundial de la historia que tendrá como sede un país árabe y musulmán, por lo que es recomendable poner atención a detalles como la vestimenta, ya que es muy diferente a lo que comúnmente se ve en Latinoamérica.

Antes de viajar, los turistas deben tener claro cómo vestirse para Qatar 2022, con esto podrán disfrutar de su estancia y evitar prohibiciones de entrada a sitios como centros comerciales.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) resaltó que el código de vestimenta debe ser acorde con las costumbres locales y consiste en:

Cubrir siempre hombros y rodillas en lugares públicos, incluidos museos, hospitales, oficinas de correos y dependencias públicas.

Existen centros comerciales que tienen sus propias reglas de vestimenta y prohíben la entrada a cualquier persona que vista con shorts, minifaldas o blusas sin manga, añadió la SRE.

Por su parte, la página Visit Qatar, una guía que ofrece información relevante sobre el país, recalcó que “las actitudes hacia la vestimenta son relajadas”, pero los visitantes (hombres y mujeres) deben mostrar respeto por la cultura local.

Lo anterior incluye dejar a un lado la ropa “excesivamente reveladora” en sitios públicos, y optar por prendas que cubran los hombros y las rodillas.

Para brindar ayuda e información a los mexicanos que asistirán al Mundial Qatar 2022, la Embajada del país árabe en la Ciudad de México puso a disposición el correo mexico@mofa.gov.qa y el teléfono 55-5550-5555 extensión 112.