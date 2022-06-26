¿Qué cosas están prohibidas para turistas en el Mundial de Qatar 2022?

La máxima fiesta del futbol, el Mundial de Qatar 2022, está a la vuelta de la esquina y como cada cuatro años, cientos de mexicanos se preparan para apoyar a la escuadra de México; sin embargo, los turistas que quieran asistir a este evento deportivo deberán tomar muchas cosas en cuenta, pues por primera vez en la historia, el encuentro se realizará en un país árabe y musulman, aquí te contamos qué cosas están prohibidas.

Al tratarse de un país de Medio Oriente, las tradiciones, leyes, religión y costumbres son completamente distintas a las de este lado del mundo, por esta razón, acciones que son inofensivas en las calles de México, podrían representar una gran ofensa o hasta quebrar leyes en Qatar 2022.

Sin importar tu religión, nacionalidad o edad, todos los turistas deberán respetar los siguientes puntos para poder disfrutar de la Copa del Mundo sin inconvenientes, según la Secretaría de Relaciones Exteriores.

¿Qué vestimenta usar en Qatar 2022? La forma de vestir debe respetar las costumbres locales, los hombres y mujeres deben cubrir sus hombros y rodillas en lugares públicos: museos, oficinas de correos, hospitales, centros comerciales y dependencias públicas.

No podrán entrar a estos espacios personas con shorts, playeras de manga corta, ropa muy pegada, escotes, minifaldas o pantalones rotos.

¿Se puede beber alcohol en el Mundial de Qatar 2022?

Los festejos en Qatar 2022 serán muy distintos a diferencia de otras Copas del Mundo, pues a pesar de que el alcohol para los turistas estará permitido, solo aplicará en lugares muy concretos y para los mayores de 21 años.

Por supuesto está prohibido hacerlo en lugares públicos, las sanciones por hacerlo van desde los 800 dólares hasta los 6 meses en prisión. Asimismo, en dicho país tienen una política de ‘cero tolerancia’ a manejar bajos los efectos del alcohol.

¿Los turistas podrán festejar a sus equipos?

De igual forma, durante Qatar 2022 los aficionados no podrán celebrar a altas horas de la noche ni en espacios públicos como las calles.

Tampoco se podrá gritar en la calle o comportarse de forma grosera con otras personas, eso puede ser castigado con prisión o deportación.

¿Es legal demostrar afecto en público en Qatar 2022?

Gestos de afecto públicos o de intimidad son mal vistos y también son penalizados.

Por ser un evento extraordinario, los miembros de la comunidad LGBTTTIQ+ podrán visitar Qatar 2022; sin embargo, no podrán demostrar afecto.

De igual forma las relaciones sexuales fuera del matrimonio son ilegales en dicho país; de practicarlas con tu novio, novia, pareja o amigos podrías ser castigado hasta con cárcel.

¿Qué otras cosas están prohibidas en Qatar 2022?

No ingresar a mezquitas si no profesamos la religión, a excepción de recorridos turísticos programados.

Dirigirse con respeto a las autoridades.

No tomar fotos de personas locales sin su consentimiento.

Solicitar un permiso especial para llevar equipo de video profesional y la aprobación de las autoridades para fotografías o filmar.

Ante cualquier eventualidad, el canciller Marcelo Ebrard compartió su whatsapp para estar en contacto con los turistas mexicanos que decidan asistir al Mundial de Qatar 2022.