Qatar 2022: las principales palabras en árabe que debes conocer
Si tienes planeado viajar al mundial Qatar 2022, debes conocer las principales palabras en Árabe.
Si estás planeando viajar al Mundial Qatar 2022, estas son algunas de las principales palabras y frases escritas en árabe que debes conocer para tener éxito durante tu vista.
Cabe destacar que el idioma oficial en Qatar es el árabe, por lo que las palabras y frases que mencionaremos a continuación se encuentran escritas en ese idioma.
Según expone el diccionario Al-Qatra para estudiantes en de árabe, lo primero y más importante es mostrar cordialidad en la presentación, por lo que "Hola" y "Adiós" no pueden faltar entre las principales palabras.
- Para saludar usa la expresión: Marhaba
- Mientras que para despedirte di: Wadaan.
En tanto, dependiendo del horario, puedes utilizar expresiones más puntuales, como:
- Buenos días: Sabah Al Khair
- Buenas tardes: Masaa Al Khair
- Buenas noches: Taab Masaokom
Si lo que deseas es solicitar auxilio o apoyo, puedes iniciar con sencillas palabras en árabe, entre las que se encuentran:
- Disculpe: Afwan
- Por favor: Min fadlik
- Gracias: Shukran
- Muchas gracias: Shukran Jazilan
Para rechazar o aceptar alguna oferta en Qatar, puedes optar por expresiones como "Sí" o "No":
- No: Laa
- Sí: Naam
Si lo que deseas en el Mundial Qatar 2022 es presentarte, las palabras en árabe que te serán de suma utilidad son:
- Mi nombre es: Ismi
- ¿Cuál es tu nombre?: Ma ismok
Asimismo, aquí te dejamos una serie de las principales palabras en árabe que no podrán faltar y te serán de utilidad durante tu visita:
- Taxi: Taxi
- Autobús: Tobis
- Vehículo: Tomobile
- Bicicleta: Bichklita
- Banco: Banka
- Hospital: Sbitar
Frases cortas que te ayudarán si planeas viajar al Mundial Qatar 2022
Si lo que quieres es utilizar frases más elaboradas, tu guía indispensable para viajar a Qatar 2022, puede componerse de las siguientes:
- ¿Cómo llego al estadio?: Kayfa Asil ila al malaab?
- ¿Dónde está el aeropuerto?: Ayna yaqaa al matar?
- ¿Hay un restaurante cerca?: hal yojad mataam jayed qareeb?
- ¿Cuánto le debo?: kam yajib an adfaa?
Algunas de las frases que también te serán de apoyo para este Mundial Qatar 2022, son:
- ¿Podría indicarme dónde se encuentra este lugar?: hal yumkin 'an tukhbirani 'ayn hadha almakani?
- Necesito hacer una llamada telefónica: walast bihajat li'iijra' mukalamat hatifia
Estas son solo algunas palabras y frases básicas que podrían ser de utilidad en tu visita a Qatar, te recomendamos tener a la mano siempre un traductor a lo largo de tu viaje.