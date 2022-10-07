Qatar 2022: las principales palabras en árabe que debes conocer

Si estás planeando viajar al Mundial Qatar 2022, estas son algunas de las principales palabras y frases escritas en árabe que debes conocer para tener éxito durante tu vista.

Cabe destacar que el idioma oficial en Qatar es el árabe, por lo que las palabras y frases que mencionaremos a continuación se encuentran escritas en ese idioma.

Según expone el diccionario Al-Qatra para estudiantes en de árabe, lo primero y más importante es mostrar cordialidad en la presentación, por lo que "Hola" y "Adiós" no pueden faltar entre las principales palabras.



Para saludar usa la expresión: Marhaba

Mientras que para despedirte di: Wadaan.

La Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 es la XXII edición de la Copa Mundial de Fútbol masculino organizada por la FIFA.|HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

En tanto, dependiendo del horario, puedes utilizar expresiones más puntuales, como:



Buenos días: Sabah Al Khair

Buenas tardes: Masaa Al Khair

Buenas noches: Taab Masaokom

Si lo que deseas es solicitar auxilio o apoyo, puedes iniciar con sencillas palabras en árabe, entre las que se encuentran:



Disculpe: Afwan

Por favor: Min fadlik

Gracias: Shukran

Muchas gracias: Shukran Jazilan

Para rechazar o aceptar alguna oferta en Qatar, puedes optar por expresiones como "Sí" o "No":



No: Laa

Sí: Naam

Si lo que deseas en el Mundial Qatar 2022 es presentarte, las palabras en árabe que te serán de suma utilidad son:



Mi nombre es: Ismi

¿Cuál es tu nombre?: Ma ismok

Asimismo, aquí te dejamos una serie de las principales palabras en árabe que no podrán faltar y te serán de utilidad durante tu visita:



Taxi: Taxi

Autobús: Tobis

Vehículo: Tomobile

Bicicleta: Bichklita

Banco: Banka

Hospital: Sbitar

Frases cortas que te ayudarán si planeas viajar al Mundial Qatar 2022

Si lo que quieres es utilizar frases más elaboradas, tu guía indispensable para viajar a Qatar 2022, puede componerse de las siguientes:



¿Cómo llego al estadio?: Kayfa Asil ila al malaab?

¿Dónde está el aeropuerto?: Ayna yaqaa al matar?

¿Hay un restaurante cerca?: hal yojad mataam jayed qareeb?

¿Cuánto le debo?: kam yajib an adfaa?

Algunas de las frases que también te serán de apoyo para este Mundial Qatar 2022, son:



¿Podría indicarme dónde se encuentra este lugar?: hal yumkin 'an tukhbirani 'ayn hadha almakani?

Necesito hacer una llamada telefónica: walast bihajat li'iijra' mukalamat hatifia

Estas son solo algunas palabras y frases básicas que podrían ser de utilidad en tu visita a Qatar, te recomendamos tener a la mano siempre un traductor a lo largo de tu viaje.