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Qatar 2022: las principales palabras en árabe que debes conocer

Si tienes planeado viajar al mundial Qatar 2022, debes conocer las principales palabras en Árabe.

Mundial Qatar 2022
Qatar fue elegido como sede del Mundial 2022 debido al gran poderio económico del país árabe |HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

Escrito por: Azteca Noticias

Si estás planeando viajar al Mundial Qatar 2022, estas son algunas de las principales palabras y frases escritas en árabe que debes conocer para tener éxito durante tu vista.

Cabe destacar que el idioma oficial en Qatar es el árabe, por lo que las palabras y frases que mencionaremos a continuación se encuentran escritas en ese idioma.

Según expone el diccionario Al-Qatra para estudiantes en de árabe, lo primero y más importante es mostrar cordialidad en la presentación, por lo que "Hola" y "Adiós" no pueden faltar entre las principales palabras.

  • Para saludar usa la expresión: Marhaba
  • Mientras que para despedirte di: Wadaan.
Qatar 2022
La Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 es la XXII edición de la Copa Mundial de Fútbol masculino organizada por la FIFA.|HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

En tanto, dependiendo del horario, puedes utilizar expresiones más puntuales, como:

  • Buenos días: Sabah Al Khair
  • Buenas tardes: Masaa Al Khair
  • Buenas noches: Taab Masaokom

Si lo que deseas es solicitar auxilio o apoyo, puedes iniciar con sencillas palabras en árabe, entre las que se encuentran:

  • Disculpe: Afwan
  • Por favor: Min fadlik
  • Gracias: Shukran
  • Muchas gracias: Shukran Jazilan

Para rechazar o aceptar alguna oferta en Qatar, puedes optar por expresiones como "Sí" o "No":

  • No: Laa
  • Sí: Naam

Si lo que deseas en el Mundial Qatar 2022 es presentarte, las palabras en árabe que te serán de suma utilidad son:

  • Mi nombre es: Ismi
  • ¿Cuál es tu nombre?: Ma ismok

Asimismo, aquí te dejamos una serie de las principales palabras en árabe que no podrán faltar y te serán de utilidad durante tu visita:

  • Taxi: Taxi
  • Autobús: Tobis
  • Vehículo: Tomobile
  • Bicicleta: Bichklita
  • Banco: Banka
  • Hospital: Sbitar

Frases cortas que te ayudarán si planeas viajar al Mundial Qatar 2022

Si lo que quieres es utilizar frases más elaboradas, tu guía indispensable para viajar a Qatar 2022, puede componerse de las siguientes:

  • ¿Cómo llego al estadio?: Kayfa Asil ila al malaab?
  • ¿Dónde está el aeropuerto?: Ayna yaqaa al matar?
  • ¿Hay un restaurante cerca?: hal yojad mataam jayed qareeb?
  • ¿Cuánto le debo?: kam yajib an adfaa?

Algunas de las frases que también te serán de apoyo para este Mundial Qatar 2022, son:

  • ¿Podría indicarme dónde se encuentra este lugar?: hal yumkin 'an tukhbirani 'ayn hadha almakani?
  • Necesito hacer una llamada telefónica: walast bihajat li'iijra' mukalamat hatifia

Estas son solo algunas palabras y frases básicas que podrían ser de utilidad en tu visita a Qatar, te recomendamos tener a la mano siempre un traductor a lo largo de tu viaje.