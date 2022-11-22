México vs Polonia: La Selección empata 0-0 en su debut del Mundial de Qatar

¡Comenzó el Mundial de Qatar 2022! La Selección Mexicana inició su camino en la Copa del Mundo y lo hizo en medio de las dudas por el funcionamiento; sin embargo, el conjunto del Tata Martino sacó la casta y en el México vs Polonia obtuvo un amargo empate 0-0, pues en el trámite del encuentro generó más ocasiones de gol y quedó con la sensación de una posible victoria.

El encuentro estuvo marcado por un intenso control del esférico por parte de la Selección Azteca, con un conjunto polaco a la espera del contragolpe pero sin poder generar acciones claras, hasta que un penal al minuto 55' le abrió las puertas a Robert Lewandowski para adelantar a su selección.

Ahí apareció como héroe Memo Ochoa, quien atajó el penal de forma espectacular y provocó la euforia en los miles de mexicanos que asistieron al Estadio 974. Fue el único momento en que fue requerido y respondió con creces, nuevamente en una Copa del Mundo.

¡EMPATE PARA MÉXICO! 🇲🇽



Con Memo Ochoa como el héroe por atajarle un penalti a Robert Lewandowski, México empata ante Polonia en su primer partido en #Qatar2022



La #SelecciónAzteca suma su primer punto y se medirá el próximo sábado ante Argentina.



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Las estadísticas finales del partido fueron 11 disparos de México, 4 de ellos al arco; Polonia realizó 4 intentos, 2 al marco de Ochoa; mientras que la posesión se fue hacia el lado de México con el 61% de tenencia de balón y un balance de faltas parejo. 14 para México y 15 para Polonia.

Héctor Moreno fue amonestado en la segunda mitad, al igual que Przemysław Frankowski, quien ingresó de cambio en el conjunto europeo.

Con este resultado, México se medirá el sábado a Argentina en el Estadio Lusail, quienes llegan con la obligación de ganar tras el batacazo 2-1 que sufrieron ante Arabia Saudita. A México le vale el empate para seguir soñando con la clasificación.

México vs Polonia: La Selección Azteca va por la victoria en el Mundial de Qatar|MARKO DJURICA/REUTERS

México vs Polonia al medio tiempo por Azteca 7

Al término del medio tiempo, el equipo tricolor es quien lleva la batuta en las acciones. Amplia posesión del esférico y aprovechando un repliegue total en la estrategia de Polonia, quienes buscan hacer daño a través del contragolpe, sin éxito en los primeros 45 minutos.

Hirving Lozano, Edson Álvarez y Alexis Vega, los elementos de México con mayor participación e injerencia ofensiva en la primera mitad. Han conseguido crear ocasiones de peligro y disparos a la portería de Szcsesny, quien ha protagonizado correctas salidas por aire y adelantando la línea.

¡Nada para nadie aún!😱



México y Polonia se van al descanso sin hacerse daño en un partido con muchas emociones.#ElCanalDelMundial ➡️https://t.co/qWwIzKdWPM pic.twitter.com/FVBTF3jcEf — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 22, 2022

Las estadísticas en la primera mitad es 62% de posesión para la Selección Mexicana, 28% para Polonia. 4 remates para México, dos de ellos a puerta, mientras que los europeos no han probado a la portería de Memo Ochoa.

Jorge Sánchez, el único futbolista amonestado tras los primeros 45 minutos por cortar un avance.

México vs Polonia: La Selección Azteca superior a los europeos tras el medio tiempo|MARKO DJURICA/REUTERS

Las alineaciones del México vs Polonia titulares fueron las siguientes:

México salió con Guillermo Ochoa en el arco; Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno y Jorge Sánchez en defensa; Edson Álvarez, Luis Chávez y Héctor Herrera en el medio campo; Alexis Vega, Hirving Lozano y Henry Martín en la delantera.

Por otro lado, la alineación titular de Polonia fue Wojciech Szcsezny en el arco; Bereszynski, Kiwior, Glik y Cash en defensa; Krychowiak, Szymanski y Zielinski en el medio campo; Kaminski, Zelewski y Lewandowski en ataque.