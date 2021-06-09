UNAM es la segunda mejor universidad de América Latina: QS Rankings

De acuerdo con el QS Ranking, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es la segunda mejor universidad de América Latina, tan solo detrás de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina.

El QS World University Rankings en su edición más actualizada para el próximo 2022 colocó a la UNAM en la posición 105 a nivel mundial, lo que la ubica en el segundo puesto en América Latina.

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El primer lugar en América Latina lo ocupa la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, con un puntaje general de 67.9, además ocupa el puesto 69 a nivel mundial. La UNAM, por su lado, obtuvo un puntaje general de 58.3. Mientras que la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, ocupa el tercer lugar en la región y el 121 en todo el mundo.

El QS Ranking a nivel mundial es liderado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Cambridge, Estados Unidos, con un puntaje de 100. Le sigue la Universidad de Oxford, en Reino Unido, con 99.5, y la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, con 98.7.

¿Cómo evaluaron a la UNAM?

El QS World University Rankings evaluó a la UNAM, así como al resto de las universidades con seis indicadores que son: la reputación académica, citas por facultad, reputación del empleador, proporción de estudiantes de la facultad, proporción de profesores internacionales y proporción de estudiantes internacionales.

Durante este 2021, la UNAM se ubica en la posición número 100, la más alta de los últimos años. En 2020 estuvo en la 103 y en 2019 en la 113. El lugar más bajo en el que se encontró fue en 2015 cuando se colocó en el sitio 175 a nivel mundial.

UNAM y universidades mexicanas

De acuerdo con el QS Ranking, la UNAM es la mejor universidad en México; seguida por el Tecnológico de Monterrey, que obtuvo un puntaje de 48.2 y se ubica en el puesto 161 a nivel mundial.

La lista continúa con la Universidad Panamericana, en el puesto 551 - 560 a nivel mundial, y luego se encuentra la Universidad Anáhuac México, entre la posición 601 y 650 en todo el mundo.

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