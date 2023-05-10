¿Qué apoyos pueden pedir las madres trabajadoras en México 2023 y cuánto reciben?

El Programa Para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras tiene el objetivo de apoyar a las madres trabajadoras en México 2023 con un estímulo económico de hasta 3,600 pesos bimestrales para las y los beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos.

El proyecto está dirigido tanto a los padres como madres trabajadoras que se encuentran solos en el cuidado de sus hijos, para así ayudar a mejorar las condiciones de acceso de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 23 años en vulnerabilidad por la ausencia de uno o ambos padres.

Cabe destacar que sin importar que el programa lleva por nombre 'Madres trabajadoras 2023', este también ampara a padres solteros o personas que solo son tutoras de los menores. Existen dos modalidades dentro de las que varían requisitos y costos, por lo que a continuación te decimos de qué se tratan.

¿Cómo saber si puedo entrar al programa de Madres Trabajadoras?

El programa madres trabajadoras en México 2023 contempla como beneficiarios a las familias que se encuentren compuestas únicamente por uno de los progenitores, ya sea, padre o madre e incluso tutores y se encuentra dividido de la siguiente forma:



Modalidad A: dirigida a niñas y niños de 0 a 3 años.

Modalidad B: Niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 0 a 23 años en orfandad materna.

Uno de los requisitos indispensables en la modalidad A, es que la madre, padre solo o tutor se encuentre trabajando, buscando empleo o estudiando y no cuenten con el servicio de cuidado y atención infantil, a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios. Además de que será otorgado a los 3 niños por hogar.

En tanto para la modalidad B contempla a quienes se encuentran en estado vulnerable por la orfandad materna, es decir, solo pueden ser afiliados quienes perdieron a su madre, desde marzo del 2013 en adelante y quienes se encontraban afiliados al Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, vigente hasta el ejercicio fiscal 2020.

En el último caso (Modalidad B) el apoyo puede ser solicitado por la persona responsable de las hijas e hijos en orfandad materna, o bien, si el beneficiario es mayor de edad, él puede realizar el trámite.

Programa madres trabajadores 2023: ¿cómo saber quién puede recibir el apoyo?|Gobierno de México

¿Cómo inscribirme al apoyo de Madres Trabajadoras 2023?

Para registrarse al programa los interesados únicamente deben acudir al módulo más cercano de la Secretaría del Bienestar con la siguiente documentación:

Modalidad A:



Escrito bajo protesta de decir verdad, en donde señale su estatus de empleo o estudios, así como presentar una constancia que lo acredite.

Cartas de no afiliación al IMSS, ISSSTE (se excluye de este requisito a los tutores).

Original y copia de la identificación oficial vigente de la madre, padre solo o tutor.

CURP de la madre, padre solo o tutor en original y copia.

Acta de nacimiento del menor en original y copia.

CURP del menor en original y copia.

Modalidad B:



Identificación oficial.

Copia certificada del acta de defunción de la madre

Acta de nacimiento de los menores

CURP: de tutor fallecido así como del responsable de los menores y el niño o niña en cuestión.

Presentación de carta responsiva.

Posterior a la entrega de documentación, la Secretaría del Bienestar será la encargada de informar a los tutores si fueron o no aceptado dentro del programa. También se ponen a disposición los números de la línea del Bienestar (800 639 4264) con un horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas o a través del correo electrónico: demandasocial@bienestar.gob.mx.

El Programa para Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras facilita el cuidado de sus hijas e hijos a madres y padres solos que trabajan o estudian.

https://t.co/v0fi6wcFbp pic.twitter.com/KwI97lhLo7 — Bienestar (@bienestarmx) June 16, 2021

¿Cuánto dinero puedo recibir con el Programa de Madres Trabajadoras?

El programa madres trabajadores en México 2023 ofrece un apoyo de 1,600 bimestrales en la modalidad A dirigida a niñas y niños de 0 a 3 años, o bien, en caso de que el menor padezca alguna discapacidad se otorgarán 3,600 bimestrales al tutor.

En la modalidad B del Programa Para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, los montos se ajustan a la edad de los tutores, por ejemplo:



De 0 a 5 años se otorgarán 800 pesos mensuales

De 6 a 12 años: 800 pesos mensuales

De 13 a 15 años 800 pesos mensuales

De 16 a 18 años: 1,090 pesos mensuales

Para los jóvenes de 23 años 1,200 mensuales.

¡Tómalo en cuenta! En ambas modalidades solo se otorgarán un máximo de tres apoyos o tres niños por tutor.