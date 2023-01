Mamás cuidadoras sobreviven con trabajos informales en México

En México, millones de mujeres que son mamás cuidadoras trabajan 24 horas durante los siete días de la semana para estar al pendiente de sus seres queridos, pero se encuentran invisibilizadas y sobreviven con trabajos informales, que no les permiten tener acceso a prestaciones sociales.

“Muchas de estas mamás cuidadoras viven en hogares monoparentales, entonces tienen a su vez que conseguir el dinero y trabajar, o trabajar para poder cuidar, y pues esto es contrario no puedes hacer una cosa o la otra porque muchas veces la dependencia es alta”, indicó Paulina Dominguez, quien es una de las miles de mamás cuidadoras en México.

Aunque no existen cifras de cuántas mujeres realizan trabajo de cuidados, algunas estimaciones se basan en el número de personas con discapacidad existen en el país.

“Es un porcentaje muy alto de niños con alguna discapacidad, de cero a 17 años, el 10% tiene alguna discapacidad y el 7% de niñas tiene alguna discapacidad. Esto se traduce en millones de mamás cuidadoras”, expresó la diputada del PRD, Polimnia Romana, en el Congreso de la CDMX.

Las mamás cuidadoras sobreviven con trabajos informales y sin prestaciones que les permiten tener horarios flexibles para atender a sus hijos.

“No tienen seguridad social para poderse hacer cargo del cuidado de sus familias, de las personas en su casa, y esto va a repercutir en su vida porque al no tener seguridad social, cuando llegues a la edad adulta y tengas una enfermedad no va haber quien cuide de ellas y esto tiene un costo económico para nuestro país”, expresó Martha Tagle, Consultora en Género y Derechos Humanos.

Estado mexicano invisibiliza trabajo de mamás cuidadoras

A pesar de la labor que realizan, los tres órdenes de gobierno se muestran ausentes ya que no existen programas de apoyo para este sector de la población.

“El Estado nos invisibiliza tanto que ni siquiera nosotros nos podemos ver. A que cuando tú tienes el reto de vida de dar cuidados a una persona, de manera intensa, extensa, especializada, se nos ha impuesto que primero está el bienestar de los otros, en vez del tuyo”, declaró Margarita Garfias, coordinadora de la asociación civil Familias y Retos Extraordinarios.





“Hay una grave ausencia del estado desde todas las perspectivas, desde gobierno, a todos sus niveles, pero también desde todos sus poderes hay una importante ausencia, y nos toca a la sociedad civil organizada y no organizada hacer visibles esos temas”, explicó Mónica Orozco), directora de GENDERS e Investigadora del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Alistan iniciativa para crear Sistema Nacional de Cuidados

En el siguiente periodo de sesiones será discutida en el Senado de la República la iniciativa sobre la creación del Sistema Nacional de Cuidados.

Malú Micher, diputada de Morena, contó a Fuerza Informativa Azteca que hay consenso para sacarla adelante la iniciativa en beneficio de personas que realizan trabajo de cuidados,principalmente a las mamás cuidadoras.

Detalló que con el Sistema Nacional de Cuidados habrá coordinación de las dependencias del Estado para atender a las personas cuidadoras y con ello se busca potenciar el empoderamiento de las mujeres, ya que se podrán incorporar al mercado laboral en condiciones de igualdad.

“Yo espero que en este periodo legislativo salga, es un tema que está resuelto, he hablado con Hacienda porque no necesita presupuesto el primer año, no se requiere. Acomodar lo que cada quien hace y las responsabilidades que cada quien tendría que desempeñar en este sistema, evidentemente no requiere de presupuesto. La voz cantante la tiene la secretaría de Gobernación y la de Hacienda nadie de los dos me ha dicho que no”, explicó Martha Lucía Micher, senadora Morena.

Añadió que este Sistema Nacional de Cuidados no solo aborda el derecho a cuidar, sino a que las mujeres o mamás cuidadoras también tienen derecho a ser cuidadas para evitar daños en su salud por realizar este tipo de trabajo.