¿Coreana o mexicana? Este es el secreto de la cerveza más popular del mundo y su batalla definitiva por el mejor sabor

En el marco del Día Internacional de la Cerveza, destapar una "bien fría" resulta hasta un ritual definitivo para disfrutar del fin de semana, pero, ¿alguna vez te preguntaste cómo es que cambia esta bebida del otro lado del mundo? Los coreanos y mexicanos compartimos muchos gustos y hobbies, y con el "boom" de la cultura asiática, las marcas en este país asiático gano terreno entre los restaurantes del país frente a las opciones mexicanas, desatando un divertido debate de sabores.

De acuerdo con las marcas de talla internacional, el contraste principal se encuentra en los ingredientes y el propósito de la bebida, pues mientras las orientales buscan ligereza extrema con burbujas intensas para limpiar el paladar durante la comida, las nacionales defienden un cuerpo más marcado y refrescante, ideal para disfrutarse por sí solas bajo el clima cálido.

Ingredientes de la cerveza coreana y mexicana

Todos sabemos que el secreto de una buena cerveza radica en sus ingredientes, por ello la industria de cada región adapta sus fórmulas a los gustos y tradiciones locales, como:



Fórmula asiática; muchas marcas tradicionales utilizan arroz o almidones junto con cebada, lo que aligera la mezcla

Fórmula mexicana; suele seguir el estilo americano con un toque nacional, incorporando maíz para darle ese ser robusto

¿Cuáles son las principales diferencias entre la cerveza coreana y mexicana?

Al probar etiquetas orientales como Cass o Terra, notarás notas ultra limpias, poquísimo amargor y muchísimo gas, pues su baja presencia de lúpulo evita saturar tu paladar. Por el contrario, marcas mexicanas como Corona, Victoria o Modelo presentan un balance de lúpulo perceptible, conservando mayor presencia en boca y una identidad de malta inconfundible.

Cabe destacar que, en Corea del Sur, la cerveza es la base perfecta para el famoso somaek, una mezcla con soju que resulta el acompañante ideal del chimaek o pollo frito; diseñada para beberse rápido en cenas sociales o laborales. En México, el consumo es altamente recreativo; la bebida es protagonista en fiestas, carnes asadas y reuniones, brillando por sí misma sin necesidad de mezclas elaboradas.

¿Qué estilo debes elegir para tu reunión?

No existe un ganador absoluto, todo depende de tu antojo, y si planeas una cena con comida grasosa o muy picante; por ello la opción coreana limpiará tus papilas gustativas de maravilla. Pero si buscas refrescarte en una tarde soleada de fin de semana, el sabor con carácter de la versión mexicana siempre será el alma de la fiesta.