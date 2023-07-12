¿Qué daños puede causar un taser como los que usa la policía en algunos países?

Varios países del mundo legalizaron el uso de armas electrónicas como taser para uso de la policía; sin embargo, estos aparatos también pueden causar daños en la salud, por lo que algunas organizaciones de derechos humanos buscan que se prohíban.

Los taser han generado controversia por las consecuencias de su uso en la vida e integridad de las personas, ya que su mal uso puede “llevar a casos de trato cruel, inhumano y hasta tortura”, según Amnistía Internacional.

El taser es un arma de electrochoques, la cual dispara cables que se pegan al cuerpo de la personas y le dan una descarga eléctrica que paraliza temporalmente a la víctima.

¿Qué daños causa en el cuerpo una pistola tipo taser como las que se usan en Estados Unidos?

De acuerdo con Amnistía Internacional, la descarga eléctrica que envía un taser es de unos 50 mil voltios con una duración de cinco segundos, lo que provoca que el sistema nervioso se confunda, produciendo una paralización muscular e incapacitación temporal.

Aunque la duración de la descarga es de cinco segundos, ésta también puede ser continua y prolongada si se mantiene el gatillo apretado o reiteradas tantas veces como se apriete y suelte el gatillo.

|Getty Images

También se puede provocar un “drive stun” que se produce cuando la pistola entra en contacto directo con el cuerpo, lo que genera una chispa y una descarga muy dolorosa que no siempre es paralizante.

¿Qué hace una pistola tipo taser en el cuerpo?

Además de causar un dolor extremo, esta arma puede causar lesiones en la piel, los ojos, cabeza y órganos internos que pueden ser graves, así como contracciones musculares y fibrilación ventricular, la cual puede provocar una muerte súbita.

También hay lesiones secundarias, ya que al paralizar los músculos por lo regular deriva en la caída al suelo de la persona, lo que puede ser peligroso. Sin dejar de lado que hay perfiles de personas que por determinadas condiciones físicas son más vulnerables frente a este tipo de armas.

¿Una pistola taser puede matar a una persona?

Aunque los taser se venden como “armas no letales”, Amnistía Internacional presentó un informe en el que aseguró que entre 2001 y 2012, murieron al menos 500 personas en Estados Unidos al recibir una descarga eléctrica.

🚔 - Asi entrena la Policía de La Ciudad en el uso de pistolas #Taser.



250 agentes recibieron una capacitación en el uso de esta arma.



A partir del 17 de julio comenzará a ser utilizada por los agentes en la Ciudad de Buenos Aires. pic.twitter.com/UIi3eSfuBT — JuanManuel ↩ (@asenjo88) July 6, 2023

¿Qué tan legal es tener un paralizador taser?

En algunos países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Argentina, España, Brasil, entre otros, es legal que los policías utilicen un arma taser para detener a sospechosos, en lugar de utilizar armas de fuego.

Sin embargo, en la mayoría de los países, entre ellos México, es ilegal portar esta arma. Aunque las leyes de nuestro país indican que puede justificarse su uso en “legítima defensa” tomando en cuenta la proporcionalidad.

