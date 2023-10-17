Elegir una tarjeta de crédito no es un tarea fácil, pues debemos analizar distintos factores antes de adquirirla, uno de estos detalle es el CAT o el Costo Anual Total, pero ¿Qué es y cómo funciona este indicador? Te explicamos.

De acuerdo con especialistas, conocer el Costo Anual Total, mejor conocido como CAT, permite que las personas puedan saber cuál será el total que terminarán pagando al final de una deuda que se adquiera a crédito.

Actualmente, el prestador está obligado a informar al usuario cuál será el Costo Anual Total de la deuda para que la persona puede elegir el crédito que más le convenga.

¿Qué es el Costo Anual Total?

El Costo Anual Total o CAT es el indicador encargado de medir el precio total que se pagará por un crédito, este incluye los costos y gastos del mismo, como la tasa de interés, comisiones, primas de seguro y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

De acuerdo al Banco de México (Banxico), el CAT es una medida estandarizada del costo de financiamiento, expresado en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación, se incorpora en la totalidad de los costos y gastos inherentes a los créditos que otorgan las instituciones.

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¿Para qué sirve el CAT y cómo funciona?

De acuerdo con los especialistas, el Costo Anual Total (CAT) sirve para que al momento de buscar una tarjeta de crédito, las y los usuarios puedan comparar las distintas opciones que tiene cada institución financiera, por lo que este indicador abarca los gastos y comisiones relacionadas.

Conocer el CAT, le dará al usuario las herramientas necesarias para que elegir la mejor alternativa al momento de contratar un crédito o producto financiero, ya que este incorpora todos los pagos que están involucrados.

¿Qué incluye el cálculo del CAT? La suma del Costo Anual Total incluye los cargos adicionales, así como los siguientes factores:

Tasa de interés.

Comisiones.

Primas de seguro.

Bonificaciones.

Descuentos.

Es importante que la momento de solicitar cualquier tipo de crédito financiero, el Costo Anual Total deberá ser proporcionado por la persona intermediaria.

Banxico ayuda a los usuarios a calcular el CAT

Por su parte, el Banco de México (Banxico), cuenta con una página web que ayuda a las y los usuarios a realizar el Costo Anual Total, esta calculadora, permite obtener el CAT para créditos con pagos fijos o variables.

Además, Banco de México (Banxico) ofrece una guía detallada para que los usuarios sepan cómo calcular el Costo Anual Total (CAT), donde se explica cuál es la formula para poder obtener el resultado.

