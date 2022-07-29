¿Qué es el Día mundial Contra la Trata de Personas?
El 30 de julio se conmemora el Día Mundial Contra la trata de personas, que es una fecha para conmemorar un delito que afecta a miles de personas.
Este 30 de julio se conmemora el Día Mundial Contra la Trata de Personas, con la intención de concienciar a la gente y sobre todo a los gobiernos sobre qué es esta grave problemática que afecta a millones de mujeres, hombres y niños.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 30 de julio como el Día Mundial Contra la Trata de Personas, desde 2013 debido al aumento de este delito a nivel internacional.
La ONU define la trata de personas como un delito que explota a mujeres, hombres y niños con numerosos propósitos como el trabajo forzado y la explotación sexual. De acuerdo con cifras proporcionadas por la organización, desde 2003 se han reportado más de 50 mil víctimas y la cifra continúa creciendo.
La ONU estableció el 30 de julio como el Día Mundial Contra la Trata de Personas. @ConsulMexYum se une a los esfuerzos para concientizar sobre la situación de las víctimas de este delito, así como para promover y proteger sus derechos. @SRE_mx @vcalva @r_velascoa pic.twitter.com/iCrBkzgeFl— José Antonio Larios Ponce (@JoseLariosPonce) July 29, 2022
La ONU estima que el 50 por ciento de las víctimas de trata de personas son explotadas sexualmente y el 38 por ciento las obligan a realizar trabajos en situaciones precarias. Las mujeres son las principales víctimas de este delito y representan el 46 por ciento,
Por si fuera poco, las cifra de niñas y niños víctimas de trata de personas se triplicó en los últimos 15 años.
La función de la tecnología en la trata de personas
El uso y abuso de la tecnología toma un papel importante en la actualidad para la trata de personas, no obstante, puede servir para impedir o permitir que el delito continúe.
El uso de la tecnología se incrementó durante la pandemia de Covid-19 y se volvió parte de nuestra vida cotidiana, pero también sirvió para que la trata de personas acaparar el ciberespacio.
El Internet y las plataformas digitales ofrecieron a los traficantes numerosas herramientas para reclutar, explotar y controlar a las víctimas; así como publicitarlas y llegar a clientes potenciales, incluso estando lejos.
También ofrece a los perpetradores formas fáciles para comunicarse y ocultar ganancias con rapidez y anonimato.