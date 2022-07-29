¿Qué es el Día mundial Contra la Trata de Personas?

Este 30 de julio se conmemora el Día Mundial Contra la Trata de Personas, con la intención de concienciar a la gente y sobre todo a los gobiernos sobre qué es esta grave problemática que afecta a millones de mujeres, hombres y niños.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 30 de julio como el Día Mundial Contra la Trata de Personas, desde 2013 debido al aumento de este delito a nivel internacional.

La ONU define la trata de personas como un delito que explota a mujeres, hombres y niños con numerosos propósitos como el trabajo forzado y la explotación sexual. De acuerdo con cifras proporcionadas por la organización, desde 2003 se han reportado más de 50 mil víctimas y la cifra continúa creciendo.

La ONU estableció el 30 de julio como el Día Mundial Contra la Trata de Personas. @ConsulMexYum se une a los esfuerzos para concientizar sobre la situación de las víctimas de este delito, así como para promover y proteger sus derechos. @SRE_mx @vcalva @r_velascoa pic.twitter.com/iCrBkzgeFl — José Antonio Larios Ponce (@JoseLariosPonce) July 29, 2022

La ONU estima que el 50 por ciento de las víctimas de trata de personas son explotadas sexualmente y el 38 por ciento las obligan a realizar trabajos en situaciones precarias. Las mujeres son las principales víctimas de este delito y representan el 46 por ciento,

Por si fuera poco, las cifra de niñas y niños víctimas de trata de personas se triplicó en los últimos 15 años.

La función de la tecnología en la trata de personas

El uso y abuso de la tecnología toma un papel importante en la actualidad para la trata de personas, no obstante, puede servir para impedir o permitir que el delito continúe.

El uso de la tecnología se incrementó durante la pandemia de Covid-19 y se volvió parte de nuestra vida cotidiana, pero también sirvió para que la trata de personas acaparar el ciberespacio.

El Internet y las plataformas digitales ofrecieron a los traficantes numerosas herramientas para reclutar, explotar y controlar a las víctimas; así como publicitarlas y llegar a clientes potenciales, incluso estando lejos.

También ofrece a los perpetradores formas fáciles para comunicarse y ocultar ganancias con rapidez y anonimato.

