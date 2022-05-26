¿Qué es el Día Naranja y cuándo se conmemora en el mundo?

El Día Naranja se celebra el 25 de cada mes, que es un día para generar conciencia y prevenir la violencia contra las mujeres y niñas en todo el mundo.

De acuerdo con la Organización de las naciones Unidas (ONU), la violencia contra las mujeres y las niñas tiene consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso mortales para las mujeres y niñas en todo el mundo.

Por ello, la ONU decretó que el día 25 de cada mes se reconociera como el Día Naranja, con la intención de hacer un llamado a los activistas y gobiernos mundiales a atender cuestiones relacionadas con la violencia de género e incrementar la voluntad política y los recursos asignados al tema.

🏡 Las mujeres deben estar en todos los sitios, y en todos los sitios se tienen que sentir seguras y aceptadas.



🟠 #DíaNaranja pic.twitter.com/2sqMmIsTK4 — ONU Mujeres (@ONUMujeres) May 25, 2022

El Día Naranja también forma parte de la campaña Únete que lanzó la ONU en 2008, para movilizar cada mes a la población para poner fin a laviolencia de todo tipo contra las mujeres y niñas, y no solo el 25 de noviembre (Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer).

¿Cómo se conmemora el Día Naranja?

El día 25 de cada mes el color naranja toma relevancia para recordar la lucha contra la violencia de género en el mundo; por ello, la ONU invita a quienes deseen conmemorar el Día Naranja a portar una prenda o un listón de este color.

También se pueden difundir mensajes sociales a favor de la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas utilizando los hashtags #DíaNaranja y #YomepintodeNaranja.

Así como asumir compromisos públicos para lograr el acceso de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia.

La ONU explica que el color naranja se utiliza como tema unificador para representar un futuro más brillante, libre de violencia contra mujeres y niñas.

Sin Embargo, la Organización de las Naciones Unidas informó que a pesar de los esfuerzos para atender la violencia contra las mujeres, aún queda un largo camino por recorrer y concientizar en el Día Naranja.

